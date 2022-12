In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 31. Dezember 2022.

Wohnungsbrand in Tempelhof am Silvestertag: Die Feuerwehr im Einsatz.

Tempelhof: Wohnungsbrand am Silvestertag - Bewohnerin stirbt

In der Nacht zu Sonntag gegen 3.30 Uhr wurde der Feuerwehr Berlin ein Wohnungsbrand in der Friedrich-Karl-Straße in Tempelhof gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten einen Brand im zweiten Obergeschoss eines sechsgeschossigen Wohnhauses fest. Die Feuerwehr rettete zunächst sieben Personen, von denen eine Frau reanimiert werden musste. Ein Bewohner wurde über eine Drehleiter gerettet, sechs über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Die Frau verstarb trotz Reanimationversuchen noch im Rettungswagen. Die Feuerwehr war mit 56 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden.

Gesundbrunnen: Mutmaßliches Drogentaxi liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ein Drogentaxi lieferte sich eine Verfolgsfahrt mi t der Polizei.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Sonnabend kurz vor 1 Uhr wollten Polizeibeamte einen auffälligen Toyota kontrollieren, da sie den Verdacht hatten, dass aus diesem Handel mit Betäubungsmitteln betrieben wird. Der Fahrer flüchtete. In der Wiesenstraße in Gesundbrunnen verriss der Fahrer offensichtlich das Lenkrad und krachte in einen parkenden Renault. Der Fahrer des mutmaßlichen Drogentaxis wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. In dem Fahrzeug wurden Betäubungsmittel und ein Messer gefunden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Spandau: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Spandau wurde eine Frau schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge überquerte die 70-Jährige mit ihrem Fahrrad den Brunsbütteler Damm. Ein links abbiegender Autofahrer erfasste die Seniorin. Dadurch stürzte die Frau zu Boden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie umgehend notoperiert wurde. Der 56 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt, wurde aber von Polizeieinsatzkräften wegen des Verdachts der Drogenbeeinflussung für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Sein Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Weiterführende Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann nicht im Besitz einer für die Bundesrepublik Deutschland gültigen Fahrerlaubnis ist.

Lichtenberg: Kriminaltechniker ermitteln zu Gewaltverbrechen

Kriminaltechniker ermitteln zu mutmaßlichem Gewaltverbrechen in Fennpfuhl.

Foto: Thomas Peise

Kriminaltechniker sowie Ermittler der 3. Mordkommission waren am Freitag in der Bernhard-Bästlein-Straße in Fennpfuhl im Einsatz. Hier wurde am 25. Dezember eine leblose Person in einer Wohnung gefunden. Nach einer Obduktion steht nun fest, dass diese Person Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich um eine Körperverletzung mit Todesfolge. Ins Detail wollte eine Pressesprecherin der Polizei Berlin nicht gehen. Wie die Sprecherin weiter mitteilt, handelt es sich bei dem Toten um einen 56 Jahre alten Mann. Kriminaltechniker sowie Ermittler der 3. Mordkommission sicherten den ganzen Nachmittag bis zum Abend Spuren vor und im Mehrfamilienhaus. Ermittler befragten zudem Bewohnerinnen und Bewohner, ob sie am Tattag verdächtige Beobachtungen gemacht oder Geräusche gehört haben. Die Ermittlungen dauern an und werden von der 3. Mordkommission sowie der Staatsanwaltschaft Berlin geführt.