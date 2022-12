Britz: Jaguar und Mitsubishi brennen lichterloh

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 30. Dezember 2022.

Britz: Jaguar und Mitsubishi in Brand

In der Nacht zu Freitag brannten gegen 3 Uhr ein Jaguar und ein Mitsubishi-Kleinwagen in der Parchimer Allee in Britz lichterloh. Beide Fahrzeuge wurden nach ersten Erkenntnissen jeweils am rechten Vorderrad in Brand gesteckt. Ein davor geparktes Wohnmobil wurde durch die starke Hitzeentwicklung im Heckbereich beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen der Berliner Feuerwehr, die zufällig an einer anderen Einsatzstelle in der Nähe tätig war, konnte ein Ausbrennen zwar verhindert werden, jedoch ein erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen nicht. Immer wieder kommt es in der Hufeisensiedlung zu Brandstiftungen an Fahrzeugen.

Gesundbrunnen: Feuer in Hochhaus - 50 Feuerwehrleute rücken an

Ein Feuerwehrmann löscht ein Feuer in der Wollankstraße in Gesundbrunnen.

Foto: Morris Pudwell

Am Donnerstagabend wurde die Berliner Feuerwehr in die Wollankstraße nach Gesundbrunnen alarmiert. An einer Wohnung im ersten Obergeschoss des achtgeschossigen Wohngebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte einen Zählerkasten der Elektroverteilung. Ein Bewohner wurde von Notfallsanitätern und einem Notarzt gesichtet. Die Brandbekämpfer waren mit 50 Einsatzkräften am Ort und hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, die Polizei ermittelt.

Neukölln: Blitzeinbruch in Supermarkt - Feuerwerk gestohlen

In Neukölln raubten Unbekannte offenbar einen ganzen Rollwagen mit Feuerwerk aus einem Supermarkt.

Foto: Morris Pudwell

Mehrere Personenn sollen am Donnerstag gegen 23 Uhr gewaltsam in einen Supermarkt in der Glasower Straße in Neukölln eingedrungen sein. Dabei hebelten sie die Glastüren auf, begaben sich sofort zum Feuerwerk und entkamen - nach ersten Informationen vor Ort - mit einem kompletten Rollwagen voller Feuerwerk durch den Notausgang. Dieser befindet sich parkplatzseitig in der Nähe der Eingangstüren. Zeugen teilten mit, dass der Einbruch keine fünf Minuten gedauert habe. Die Täter entkamen mit dem sperrigen Gefährt, von dem bisher jede Spur fehlt. Eine Nahbereichsabsuche nach Täter und dem Rollwagen blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelte vor Ort.

