Berlin: "Koks-Taxi" landet nach Verfolgungsjagd im Vorgarten

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 29. Dezember 2022.

Mahlsdorf: Verfolgungsjagd endet im Vorgarten – offenbar "Koks-Taxi"

Auf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei ließen sich in der Nacht zum Donnerstag drei jungen Männer im Berliner Stadtteil Mahlsdorf (Marzahn-Hellersdorf) ein. Gegen 2:10 Uhr war ein weißer Renault einer Streifenwagenbesatzung in der Landsberger Chaussee in Brandenburg (Landkreis Barnim) aufgefallen. An einer Kreuzung wollte sie das Fahrzeug stoppen. Daraufhin gab der Fahrer Gas und entzog sich der Kontrolle mit zunehmender Geschwindigkeit. An der Kreuzung Riesaer Straße/Hönower Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über den weißen Renault, kam von der Straße ab und walzte einen Zaun nieder. Die Flucht endete im Vorgarten eines Einfamilienhauses. Das Auto wurde beschädigt, die drei Männer festgenommen.

Bei einer Durchsuchung des Renaults fand die Polizei offenkundig Drogen. Offenbar handelte es sich bei dem Fahrzeug somit um ein sogenanntes Drogentaxi. Einsatzkräfte vom Technischen Dienst der Feuerwehr zogen das Auto anschließend aus dem Vorgarten. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Das Auto wurde von der Feuerwehr später aus dem Vorgarten gezogen.

Foto: Peise

Bergfelde: Böller als Auslöser vermutet

Ein Supermarkt in Bergfelde im Landkreis Oberhavel ist am Mittwochabend in voller Fläche in Brand geraten. Es wird vermutet, dass vor dem Gebäude Böller geworfen wurden und dadurch ein Papierkorb oder etwas Ähnliches Feuer fing und sich der Brand dann ausbreitete. Das sagte ein Sprecher des Lagezentrums der dpa. Die Situation sei besonders kritisch, weil am Donnerstagmorgen in den Supermärkten der Verkauf von Silvesterfeuerwerk beginne und auch in dem brennenden Markt sicher solches liege.

Die Feuerwehr sei „kräftig am Arbeiten“. Zwei Menschen seien durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt worden. „Wir können von Glück sagen, dass niemand schwerer verletzt ist“, sagte der Sprecher. Die Gebäude um den Supermarkt befänden sich im sicheren Abstand vom Brandort entfernt.

Es werde davon ausgegangen, dass die Böller fahrlässig geworfen wurden - also das Feuer nicht mit Absicht ausgelöst wurde. Bergfelde ist ein Stadtteil der Stadt Hohen Neuendorf im nördlichen Berliner Umland.