Berlin-Mitte: Mann wirft Bierflasche auf Linienbus – ein Fahrgast verletzt

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 28. Dezember 2022.

Mitte: Mann wirft Bierflasche auf Linienbus: Ein Fahrgast verletzt

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Mann seine Bierflasche auf einen Bus geworfen und damit einen Fahrgast verletzt. Wie die Berliner Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, stand der bislang Unbekannte am U-Bahnhof Senefelderplatz in der Schönhauser Allee iin Mitte. Er soll seine Bierflasche gegen einen Bus der Nachtlinie N6 geworfen haben, der Richtung Ruhleben unterwegs war. Dadurch ging nach Angaben der Polizei eine Scheibe zu Bruch und verletzte einen Fahrgast leicht. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt.

Marzahn: Sicherheitspersonal angegriffen

Sicherheitsleute sind am Dienstagabend im Bus 154 in Marzahn angegriffen worden, als sie die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren wollten. Ihnen waren zwei laute Männer aufgefallen. Sie begleiteten sie an der Haltestelle Walter-Felsenstein-Straße in Marzahn nach draußen. Dort sprühte einer der beiden Männer einem Wachmann unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Danach flüchtete das Duo unerkannt. Rettungskräfte brachten den Wachmann in eine Augenklinik.