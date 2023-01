"Letzte Generation" heute in Berlin: Klimaaktivisten mit neuen Blockaden

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" blockieren auch am Freitag in Berlin den Verkehr. Die Polizei ist im Einsatz.

Verkehr in Berlin "Letzte Generation" mit neuen Blockaden in Berlin

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" blockieren am Freitag mehrere Autobahnen in Berlin. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldet, gebe es aktuell eine Blockade an der A111-Anschlussstelle Heckerdamm. Weitere Aktionen fänden entlang der A100 statt. Die Ausfahrten Tempelhofer Damm und Sachsendamm seien aktuell blockiert, so die VIZ.

Es komme zu langen Staus und Behinderungen im Berliner Verkehr, hieß es. Die Buslinien M21 und X21 seien zwischen U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz und Goerdelersteg unterbrochen, meldete die BVG.

Erst am Mittwoch hatte die Gruppe in Berlin für Störungen gesorgt, als sie vor dem Bundesverkehrsministerium an der Invalidenstraße mit einem Presslufthammer die Fahrbahn zertrümmern wollten. Einsatzkräfte der Polizei Berlin nahmen drei Personen vorläufig fest. Zudem bestätigte die Polizei Blockaden am Sachsendamm in Schöneberg.

Letzte Generation: Prozess in Berlin ohne Verurteilung beendet

Klimaaktivisten der „Letzte Generation“ haben sich an das Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren festgeklebt.

Foto: Paul Zinken

Für eine Aktivistin, gegen die nach Protestaktionen bundesweit bereits rund 30 Strafverfahren laufen, ist derweil am Donnerstag ein erster Prozess in Berlin ohne Verurteilung beendet worden. Das Amtsgericht Tiergarten stellte zwei von fünf Verfahren, die am Donnerstag zunächst verhandelt werden sollten, in Hinblick auf einen in einer anderen Sache rechtskräftig gewordenen Strafbefehl ein. Die drei weiteren Verfahren, darunter eines wegen einer Klebeattacke an einem Bild in der Berliner Gemäldegalerie, wurden abgetrennt und sollen am 28. März verhandelt werden.

Die 20-Jährige und eine weitere Aktivistin der Gruppe "Letzte Generation" sollen sich im August 2022 mit Sekundenkleber am historischen Holzrahmen des wertvollen Gemäldes „Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553) befestigt haben. An dem Rahmen ist laut Ermittlungen ein Schaden von 2385 Euro entstanden. Die Anklage lautet in dem Fall auf gemeinschädliche Sachbeschädigung. Zudem soll sie sich bei Blockadeaktionen an die Fahrbahn festgeklebt und in einem anderen Fall das Vordach eines großen Unternehmens besetzt haben.

Letzte Generation: Blockaden sollen im neuen Jahr fortgesetzt werden

Carla Rochel von der „Letzten Generation“.

Foto: Marlene Charlotte Limburg

Im Gegensatz zur Bewegung "Extinction Rebellion" in Großbritannien wollen die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation in Deutschland weiter Straßen blockieren. „Wir werden im Jahr 2023 den friedlichen Widerstand weiterführen“, sagte die Sprecherin der Gruppe, Carla Rochel. „Wir werden auch im neuen Jahr Autobahnen blockieren.“ Aktivisten der Gruppe würden auch die Verantwortlichen im Regierungsviertel direkt konfrontieren. „Wir gehen in Konzertsäle, Fußballstadien, Museen, Parteizentralen und in alle Bereiche der Gesellschaft“, sagte Rochel.

Am Neujahrstag hatten Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion in Großbritannien angekündigt, sich vorerst nicht mehr aus Protest gegen mangelnden Klimaschutz an Kunstwerken festkleben und Straßen blockieren zu wollen. Man werde stattdessen verstärkt darauf setzen, Druck auf verantwortliche Politikerinnen und Politiker zu machen.

Das sei auch das Ziel der Gruppe "Letzte Generation", sagte deren Sprecherin Rochel. „Unser Widerstand ist ein Versuch, die Regierung zum Handeln zu bewegen. Der Versuch, von dem wir mit Blick auf die Geschichte zivilen Widerstandes denken, dass er in Deutschland am erfolgversprechendsten ist.“

Die Gruppe hatte mit ihren Protesten unter anderem in Form von Klebeblockaden auf Straßen und an Flughäfen vor allem in Berlin und München immer wieder Diskussionen ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen Aktivisten der Gruppe und prüft nach Vorfällen um eine Ölraffinerie in Brandenburg auch den Verdacht einer kriminellen Vereinigung.

Sechs Aktivisten der Gruppe saßen am Montag nach Angaben der Polizei in einer Münchner Justizvollzugsanstalt in längerem Präventivgewahrsam. Davon werde sich die Gruppe aber nicht abschrecken lassen, sagte Rochel. „Wir sind auch weiterhin bereit, bis ins Gefängnis zu gehen.“