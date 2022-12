In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 27. Dezember 2022.

Schöneberg: Auto überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt

Am Montagabend fuhr ein 23-Jähriger auf der Fuggerstraße in Schöneberg ungebremst über die Kreuzung Martin-Luther-Straße. Dort stieß er mit dem Fahrzeug eines 28-Jährigen zusammen. Das überschlug sich mehrmals. Erst auf der Gegenfahrbahn blieb es stehen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen an der Halswirbelsäule in ein Krankenhaus gebracht. Der Verursacher des Unfalls und seine vier Beifahrer blieben unverletzt.

Mitte: Fußgänger läuft auf die Straße – schwer verletzt

Ein Fußgänger betrat am Montagabend – vermutlich mindestens angetrunken – unvermittelt die Fahrbahn der Kleinen Getraudenstraße in Mitte. Ein Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen. Der Fußgängre wurde mit Verletzungen an Kopf und Schulter in ein Krankenhaus gebracht.

Reinickendorf: Geldautomaten geknackt

Servicemitarbeiter bemerkten an Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Residenzstraße in Reinickendorf, dass Kabel durchtrennt waren. Sie riefen die Polizei. Den Ermittlungen zufolge waren Unbekannte in der Nacht vom 25. zum 26. Dezember gewaltsam in die Filiale eingedrungen. Sie entkamen mit Bargeld.

