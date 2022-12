Blaulicht-Blog: Auffahrunfall nahe der Autobahnauffahrt

Kreuzberg: Tankstellen-Räuber festgenommen

Polizisten haben am Montagmorgen in einer Tankstelle an der Gneisenaustraße einen Räuber festgenommen. Der Mann hatte den Kassierer im Verkaufsraum mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert. Das gab ihm der Kassierer, doch als der Räuber den Verkaufsraum verlassen wollte, war die Tür verschlossen. Inzwischen hatte der Verkäufer zu einer Schreckschusswaffe gegriffen und damit auf den Räuber gezielt. Er flüchtete in einen Nebenraum. Weil der Räuber noch immer nicht zur Tür hinaus kam, randalierte er im Verkaufsraum und gab dort einen Schuss ab. Polizisten nahmen ihn fest.

Potsdam Nord: Auffahrunfall nahe der Autobahnauffahrt

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 273 vor der Autobahnauffahrt Potsdam Nord sind vier Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer sei am späten Sonntagabend aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Wagen auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Der Unfallverursacher sowie die drei Insassen des anderen Autos wurden dabei leicht verletzt, die 48-jährige Beifahrerin und ein 15-jähriges Kind kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Bilanz 2022: Mehr Tankbetrüger unterwegs

Die teilweise sehr hohen Benzinpreise wirkten sich auch auf die Kriminalstatistik der Berliner Polizei aus. Beim sogenannten Tankbetrug wurden 2022 deutlich mehr Delikte angezeigt als in den Vorjahren. „Diese Taten haben extrem zugenommen“, sagte Slowik. „Das lässt sich durch die stark gestiegenen Preise leicht erklären.“ Beim Tankbetrug tanken Autofahrer ihren Wagen voll und fahren dann fort, ohne Benzin oder Diesel zu bezahlen.

Mehr gestohlen wurden auch Nummernschilder und Teile von Autos. Die gestohlenen Kennzeichen werden vor allem für Tankbetrug verwendet. Die allermeisten Tankstellen sind mit Überwachungskameras ausgerüstet, um Benzindiebe abzuschrecken. Autoteile waren vermutlich begehrt, weil es bei Ersatzteilen Lieferschwierigkeiten gab.