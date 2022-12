Reinickendorf: Kind von Auto angefahren

Ein Vierjähriger lief am Freitagnachmittag auf die Fahrbahn der Oranienburger Straße in Wittenau (Reinickendorf). Ein Autofahrer erfasste ihn. Der Junge wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Eltern waren zugegen. Beim Autofahrer bemerkten die Polizisten einen leichten Alkoholgeruch, ihm wurde in einem Polizeigewahrsam Blut abgenommen.

Zehlendorf: Auto von 79-Jähriger überschlägt sich

Eine 79 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Auto schwer verletzt worden. Die Frau hatte auf der Sachtlebenstraße in Zehlendorf beim Abbiegen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie prallte mit dem Auto am Freitagmittag gegen einen parkenden Wagen, der auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Das Auto der Frau überschlug sich und blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen. Die Rentnerin kam mit Verstauchungen im Bereich der Halswirbelsäule ins Krankenhaus.

Neukölln: Späti überfallen

Beim Überfall auf einen Spätkauf in der Hermannstraße in Neukölln ist die 53 Jahre alte Verkäuferin mit Reizgas angegriffen und geschlagen worden. Der Täter war am späten Freitagabend mit einem Tuch maskiert an die Ladentheke getreten, wie die Polizei mitteilte. Er soll sich bei der Verkäuferin zunächst entschuldigt haben, dass er sie nun überfallen werde. Daraufhin habe er versucht, die Kasse zu öffnen. Als die Verkäuferin den Mann daran hindern wollte, habe er die Frau mit Reizgas besprüht und ihr mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen. Schließlich sei der Unbekannte ohne Beute geflüchtet. Die Verkäuferin erlitt Kopfverletzungen, lehnte eine Behandlung laut Polizei aber zunächst ab. Der Täter entkam unerkannt.

Spandau: Wohnung im Erdgeschoss brennt

Bei einem Wohnungsbrand in Spandau ist eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer in der Nacht zum Samstag in einem Schlafzimmer im Erdgeschoss eines vierstöckigen Hauses in der Altonaer Straße ausgebrochen. Durch einen Einsatz der Feuerwehr mit 40 Kräften vor Ort konnte der Brand nach etwa einer Stunde gelöscht werden. Die verletzte Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.