Frau in Schöneiche tot gefunden - Polizei schießt auf Mann

In Schöneiche bei Berlin (Oder-Spree) ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Ein Mann habe die Tote am Freitagmittag in einem Nebengebäude auf dem Grundstück der Frau entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert, teilte Polizeisprecher Roland Kamenz mit. Bei den Ermittlungen habe es Hinweise auf eine Person gegeben, die mit einem Auto in der Nähe des Tatorts gewesen sein solle, so der Sprecher.

Daraufhin sei bei der Fahndung ein Autofahrer auf der Bundesstraße B1 bei Vogelsdorf gestoppt worden, sagte Kamenz. Dort habe ein Polizeibeamter auf den Mann geschossen und ihn an der Hand verletzt. Der Verletzte könne mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen, teilte Kamenz mit. Bei dem Einsatz wurden nach Polizeiangaben auch zwei Polizisten verletzt, einer musste ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen, wie diese passiert sind und zu weiteren Einzelheiten gab es zunächst keine weiteren Angaben. Eine Mordkommission ermittele.

Wilhelmstadt: 26-Jähriger schleudert mit Sportwagen gegen Baum

Ein 26-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in Wilhelmstadt offenbar die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren. Laut Polizei soll der Mann gegen 17.30 Uhr auf der Havelchaussee Richtung Angerburger Allee in Wilhelmstadt gefahren sein, als er mit dem Sportwagen auf der Gegenfahbahn gegen einen Baum schleudert und dann an einem Zaun stehenblieb. Dabei verlor der Bolide einen Reifen, der auf die Gegenfahrbahn flog, wo ein 24 Jahre alter Autofahrer nicht mehr ausweichen konnte. Dessen Wagen wurde ebenfalls beschädigt, als er den Reifen überfuhr. Der Sportwagen-Fahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Neukölln: Festnahmen nach Einbruch in Apotheke

Auf frischer Tat nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht in Britz vier Tatverdächtige nach einem versuchten Einbruch in eine Apotheke fest. Gegen 3.20 Uhr wurden in zivil eingesetzte Kräfte in der Fritz-Reuter-Allee auf Geräusche aufmerksam, die auf eine zerspringende Glasscheibe schließen ließen. Als sich ein Polizeibeamter daraufhin davon überzeugen wollte, woher die Geräusche stammten, kamen ihm zwei Männer entgegengerannt, die in Richtung eines auf einem Parkplatz stehenden Wagen liefen, in dem zwei weitere Personen saßen. Nach kurzer Flucht gelang es mit der Unterstützung weiterer Polizeikräfte, alle vier Tatverdächtigen im Alter von 20, 27, 33 und 39 Jahren, festzunehmen. Die Festgenommenen führten Einbruchwerkzeuge und weitere Gegenstände bei sich, die den Verdacht einer Straftat bekräftigten. An der Glasfront einer Apotheke konnten Beschädigungen festgestellt werden, ein Eindringen war jedoch nicht gelungen. Alle vier Männer wurden für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Einbruchs dauern an.

Mitte: Obdachloser tot in Schwimmbad - Polizei ermittelt

In einem leerstehenden Schwimmbad in Mitte ist ein toter Obdachloser entdeckt worden. Andere Obdachlose entdeckten die Leiche am Mittwoch in der Holzmarktstraße und riefen die Polizei, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Eine Mordkommission ermittele wegen des Verdachts einer Körperverletzung mit Todesfolge. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Tod des 40-Jährigen gewaltsam verursacht wurde. Ein Unfall als Todesursache sei aber auch möglich, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittlungen und gerichtsmedizinische Untersuchungen zur Todesursache liefen, hieß es.

Neukölln: Handy aus Jackentasche gestohlen - Dieb festgenommen

Einsatzkräfte einer Brennpunktstreife haben am Donnerstagnachmittag in Neukölln einen mutmaßlichen Taschendieb festgenommen. Der Mann hatte gegen 16.25 Uhr im U-Bahnhof Hermannplatz versucht, einer 65-Jährigen das Handy zu stehlen. Allerdings bemerkte die Frau den Griff in die Jackentasche, worauf der Mann von ihr abließ. Zivilkräfte hatten die Tat gesehen und behielten den Mann daraufhin im Auge. Weitere Einsatzkräfte nahmen die Personalen der beinahe Bestohlenen auf.

Die Beobachtung zahlte sich aus: Wenig später folgte der Mann einer 31-Jährigen und griff ihr ebenfalls in die Jackentasche. Tatsächlich gelang es ihm auch, das Handy der Frau zu stehlen. Daraufhin nahmen die Polizsiten den Mann fest. Die 31-Jährige erhielt das Handy zurück. Der 46-Jährige wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend dem LKA übergeben.

Steglitz: 16-Jähriger wegen Aussehens geohrfeigt

Zwei Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag in Steglitz einen 16-Jährigen geschlagen - wohl wegen seines Aussehens. Der Jugendliche gab an, dass an der Haltestelle Lichterfelde-Ost die beiden Täter in den Bus der Linie 284 zugestiegen seien und ihn bis zum Aussteigen am Rathaus Steglitz merkwürdig gemustert hätten. Dort seien ihm die beiden in die Kuhligkshofstraße gefolgt, wo er sie angesprochen habe. Daraufhin habe ihm einer der beiden eine Ohrfeige gegeben, bevor sie weitergingen. Der 16-Jährige vermutet, dass sein Aussehen das Motiv gewesen sein könne, weil er stark geschminkt gewesen sei und Frauenkleider getragen habe.

Luckau: Zoll entdeckt mehr als fünf Millionen Schmuggelzigaretten

Zollbeamte haben bei einer Kontrolle auf der Autobahn A13 nahe der Raststätte Berstetal bei Luckau (Dahme-Spreewald) in einem Lastwagen mehr als fünf Millionen unversteuerte Zigaretten entdeckt. Der Lastwagen sei bei der Kontrolle Ende November auf einer Anlage des Zolls geröntgt worden, berichtete das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Freitag. Die Auswertung der Bilder ergab, dass auf dem Lastwagen statt der in den Ladepapieren angegebenen 16 Paletten mit Einwegtüchern 16 Paletten mit den Zigaretten ohne Steuerbanderolen geladen waren.

Es werde vermutet, dass die Zigaretten aus Osteuropa stammten, so das Hauptzollamt. Der verhinderte Steuerschaden werde auf fast eine Million Euro geschätzt