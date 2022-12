Jugendliche unter BVG-Bus eingeklemmt - 15-Jährige stirbt

Schrecklicher Unfall in Lankwitz: Dort hat ein BVG-Bus der Linie M82 an der Leonorenstraße am Sonnabend zwei Jugendliche erfasst. Wie die Polizei am Abend auf Anfrage mitteilte, sei dabei eine 15-Jährige ums Leben gekommen.

Laut einem Sprecher der Berliner Feuerwehr sei der Notruf gegen 18.45 Uhr eingegangen. Die Rettungskräfte rückten mit einem größeren Aufgebot aus und alarmierten den Technischen Dienst, der auch einen Rüstwagen einsetzte.

Vor Ort habe sich herausgestellt, dass die beiden Jugendlichen unter dem BVG-Bus eingeklemmt waren. Die Einsatzkräfte hoben den Bus auf beiden Seiten mit hydraulischem Gerät an und konnten die Unfallopfer so befreien. Beide seien mit schwersten Verletzungen in Kliniken gebracht worden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zum Einsatz kam offenbar auch ein Rettungshubschrauber.

Der Polizei zufolge habe es sich nicht um einen Abbiegeunfall gehandelt. Sehr viele Menschen hätten das Unglück miterlebt. Einige von ihnen hätten seelsorgerisch betreut werden müssen.

Die ersten Fahrzeuge seien neun Minuten nach dem Notruf vor Ort gewesen, der erste Rettungswagen allerdings erst nach 20 Minuten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr und bestätigte damit einen Bericht des "Tagesspiegel". Der Rettungsdienst in Berlin ist seit geraumer stark überlastet, unter anderem weil Personal knapp ist und viele Notrufe eingehen, die sich nicht auf wirkliche Notfälle beziehen.

Dem Bericht zufolge seien zum Zeitpunkt des Unfalls nur zwei Rettungswagen frei gewesen, in ganz Berlin. Die Leitstelle habe deshalb gleich mehrere Rettungswagen eingeschaltet.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache führt die Polizei Berlin.