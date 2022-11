Lichtenberg: Polizist droht, auf Mann mit Hammer zu schießen

Die Polizei ist am Freitag wegen einer Auseinandersetzung zum U-Bahnhof Frankfurter Allee in Lichtenberg verständigt worden. Als die Beamten die streitenden Männer aufforderten, auseinander zu gehen, soll ein 36-Jähriger, der einen Hammer in der Hand hielt, auf einen der beiden Polizisten zugelaufen sein.

Beide Einsatzkräfte hätten daraufhin ihre Waffen gezogen. Ein Polizist habe den Mann aufgefordert, den Hammer fallen zu lassen, sonst würde er schießen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung sei der stark betrunkene Mann der Aufforderung nachgekommen. Ihm wurden Fesseln angelegt.

Der obdachlose 36-Jährige wurde zwecks Identitätsfeststellung zu einem Polizeiabschnitt gebracht und anschließend wieder entlassen. Eine Auswertung der Videoaufnahmen der BVG ergab, dass der Mann nicht aktiv an der zuvor stattgefundenen Auseinandersetzung auf dem U-Bahnhof beteiligt gewesen war. Gegen ihn wird nun wegen einer Bedrohung mit Waffen ermittelt.

Britz: Unfall mit Papas Auto gebaut

Ein junger Mann hat in der vergangenen Nacht in Britz (Neukölln) mit dem Auto seines Vaters einen Unfall verursacht. Der 23-Jährige, der keinen Führerschein hat, fuhr von der Gielower Straße auf die Fritz-Reuter-Allee und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 49 Jahre alten Autofahrers, der auf der Fritz-Reuter-Allee in Richtung Britz-Süd unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Durch den Unfall geriet der Wagen des 23-Jährigen im Bereich des Motorraums in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 23-Jährige gab an, das Fahrzeug ohne das Einverständnis seines Vaters genutzt zu haben, der sich derzeit im Urlaub befinden soll.

Schöneberg: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Ein Mann ist am Freitag bei einem Wohnungsbrand in Schöneberg ums Leben gekommen. Mehr darüber lesen Sie hier.

Kreuzberg: Schlägerei im Görlitzer Park - Verletzte

Polizisten führen einen Mann ab.

Foto: Pudwell

Im Görlitzer Park an der Skalitzer Straße Ecke Görlitzer Straße in Kreuzberg ist es am Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der Streit zwischen mehreren Personen artete in eine Schlägerei aus. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden zwei Männer verletzt, beide kamen in ein Krankenhaus. Die anderen Personen sollen sich vor Eintreffen der Polizei und Feuerwehr in unbekannte Richtung entfernt haben.

Marzahn-Hellersdorf: Balkon und Keller brannten

Zwei Brände an Wohnhäusern hat die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen in Marzahn-Hellersdorf gelöscht. Die Rettungskräfte rückten kurz nach Mitternacht zunächst an die Trusetaler Straße zu einem brennenden Balkon aus, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Sie retteten demnach einen Menschen aus dem Gebäude, der mit leichten Verletzungen vor Ort behandelt wurde. 52 Einsatzkräfte waren beteiligt.

Gegen 6.30 Uhr brannte dann ein Keller in einem großen Mehrfamilienhaus am Havelländer Ring. Fünf Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Eine Person kam in ein Krankenhaus, "vermutlich wegen einer Rauchgasvergiftung", erklärte ein Feuerwehrsprecher. 58 Rettungskräfte waren dort im Einsatz.

Mehrere Personen müssen nun ihre Wohnungen verlassen und vorübergehend woanders unterkommen, weil es keinen Strom mehr in dem Gebäude gibt.

Die Brandursachen waren in beiden Fällen zunächst unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Tegel: Polizeiauto fährt Fußgänger an

Ein Fußgänger ist am Freitag in Tegel (Reinickendorf) von einem Polizeiauto erfasst worden. Nach Angaben der Polizei war der Einsatzwagen gegen 19.50 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf dem rechten Fahrstreifen der Berliner Straße zu einem Einsatz unterwegs. Ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer wiederum bog vom linken Fahrstreifen nach rechts in eine Supermarkt-Einfahrt ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr der Polizeiauto-Fahrer nach rechts über die Einfahrt auf den Gehweg und erfasste einen 26-Jährigen. Der Mann erlitt Verletzungen am Kopf. Er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Schöneberg: Auto erfasst Fußgänger

Ein Autofahrer hat in Schöneberg einen Fußgänger erfasst.

Foto: Pudwell

Ein Fußgänger ist in der vergangenen Nacht an der Hauptstraße Ecke Dominicusstraße in Schöneberg von einem Auto angefahren worden. Er wurde gegen die Frontscheibe geschleudert und blieb verletzt auf der Straße liegen. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Charlottenburg: Zwei Schwerverletzte nach Taxi-Crash

Mehrere Personen sind in der vergangenen Nacht bei einem Unfall in Charlottenburg verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 44 Jahre alter Taxi-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf die Kreuzung Otto-Suhr-Allee/Cauerstraße/Leibnizstraße gefahren und mit einem vorfahrtberechtigten Taxi zusammengestoßen. Das Taxi des 33-Jährigen wurde gegen eine Ampel geschleudert.

Der 33 Jahre alte Taxifahrer erlitt Verletzungen an Armen und Beinen. Er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Insassen des anderen Taxis, eine 72-Jährige und ein 72-Jähriger, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden mit stark blutenden Verletzungen im Bereich von Kopf und Hals in Krankenhäuser gebracht.

Waidmannslust: Zivilpolizisten nehmen Tankstellen-Einbrecher fest

Zwei Tankstellen-Einbrecher sind in der vergangenen Nacht am Zabel-Krüger-Damm in Waidmannslust (Reinickendorf) festgenommen worden. Zivilpolizisten hatten gegen 1.20 Uhr drei junge Männer beobachtet, die eine Scheibe mit einem Gullydeckel einschlugen und in das Geschäft gingen. Während des Fluchtversuchs konnten ein 16-Jähriger und 20-Jähriger festgenommen werden. Dem dritten Verdächtigen, bei dem es sich um einen 17-Jährigen handeln soll, gelang zunächst die Flucht.

Bei dem Dieben stellten die Polizisten Zigaretten sicher. Das Duo kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Da sie angaben, unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen, wurde ihnen Blut abgenommen. Anschließend kamen sie auf freien Fuß. Der 16-Jährige wurde von Angehörigen abgeholt. Die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls und Sachbeschädigung dauern an.

Teltow-Fläming: Dach von Textildiscounter stürzt ein

In Luckenwalde im Landkreis Teltow-Fläming ist das Dach eines Ladengeschäfts eingestürzt. Menschen wurden nach dem vorläufigen Stand der Ermittlungen nicht verletzt, sagte ein Sprecher des Polizeilichen Lagedienstes am Samstagvormittag. Der genaue Zeitpunkt des Unglücks an dem Flachbau war zunächst unklar. „Es wurde morgens um halb acht gemeldet. Das Dach kann aber schon vorher zusammengefallen sein, in der Zeit vom Ladenschluss am Freitag bis zum Samstagmorgen“, sagte der Sprecher. Die „B.Z.“ hatte zuvor berichtet.

Die Deckenkonstruktion krachte demnach direkt auf die Ware im Inneren des Textildiscounters. Von außen waren zerborstene Holz- und Metallteile am Dach zu sehen. Die Einsturzursache war den Angaben zufolge zunächst unklar. „Die Kriminalpolizei ist vor Ort und befragt Zeugen. Es laufen Sicherungsarbeiten am Gebäude“, erklärte der Sprecher des Lagedienstes. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

L285: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich - drei Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Autounfall auf der L285 zwischen Löcknitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald und dem brandenburgischen Menkin im Landkreis Uckermark verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine Frau mit ihrem Wagen am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Straße abgekommen. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam neben der Straße zum Stehen.

Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Autofahrerin sowie eine weitere Insassin kamen mit leichten Verletzungen davon. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet, wie die Polizei mitteilte.