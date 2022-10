Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung in Neukölln

Neukölln: Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung

Die Berliner Polizei ermittelt wegen einer versuchten Tötung in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Neukölln. Ein Mann habe versucht, eine Frau in der Boddinstraße zu erstechen, teilte ein Sprecher des Polizeilichen Lagezentrums am Sonntagmorgen mit.

Der mutmaßliche Täter, ein 43-Jähriger, sei auf der Flucht, eine Mordkommission habe Ermittlungen gestartet. Der Mann und die 41-jährige Frau sollen demnach ein Paar gewesen sein. Die Frau kam den Angaben zufolge mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine Nachbarin war gegen Mitternacht durch Schreie im Hausflur wach geworden und fand das Opfer mit einer Stichwunde im Oberkörper. Genauere Einzelheiten über den Ablauf und den Hintergrund der Tat nannte der Sprecher zunächst nicht.

Rummelsburg: Polizei schnappt Angreifer von Prügelattacke auf der Flucht

Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr beobachteten in der Nacht zu Sonntag eine Körperverletzung in Rummelsburg. Kurz nach 1 Uhr nahmen die Feuerwehrmänner mehrere Personen auf dem Vorplatz des Bahnhofes Lichtenberg an der Weitlingstraße wahr, die sich schlugen. Dabei sollen zwei Männer auf einen auf dem Boden liegenden Mann eingeschlagen haben. Die Brandbekämpfer alarmierten die Polizei, stiegen aus und eilten zur Hilfe, woraufhin alle Beteiligten auseinanderstoben. Auch die beiden Angreifer, die vormals auf den auf dem Boden liegenden Mann eingeschlagen hatten, flüchteten. Einsatzkräfte der Polizei nahmen in der Nähe zwei Männer im Alter von 19 und 29 Jahren fest, die der Personenbeschreibung der geflüchteten Angreifer entsprachen. Der niedergeschlagene 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen, so dass nachgeforderte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten. Die beiden Festgenommenen wurden zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in einen Polizeigewahrsam gebracht, aus dem sie später wieder entlassen wurden. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

Potsdam/ Freisack: Zwei schwere Unfälle mit Todesfolgen

Bei zwei Verkehrsunfällen in Brandenburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen und mehrere Personen schwer verletzt worden. Am Freitagnachmittag sei auf der Autobahn 10 zwischen der Anschlussstelle Ferch und dem Autobahndreieck Potsdam ein Sattelzug ungebremst in ein Stauende gerast, berichtete die Polizeidirektion West am Sonntag. Ein stehendes Fahrzeug wurde unter dem Sattelzug eingeklemmt. Aus dem Fahrzeug wurde eine 25-jährige Person schwer verletzt geborgen. Sie starb aber wenig später im Krankenhaus.

Vier weitere Autos am Stauende wurden beschädigt und darin mehrere Menschen verletzt, darunter ein sechsjähriges Kind. Sie wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Am Freitagabend sei ein Kleinlaster auf der Bundesstraße 5 zwischen Freisack und dem Abzweig Deetz (Havelland) aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde in dem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Mann sei wenig später im Krankenhaus gestorben. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Westend: Autofahrer erfasst und verletzt zwei Fußgängerinnen

In Westend ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen schwer verletzt wurden. Ein 28 Jahre alter Autofahrer erfasste die beiden Frauen gegen 16.15 Uhr, als er mit seinem Wagen an einem Durchbruch einer Mittelinsel in der Masurenallee kurz hinter der Thüringerallee wendete. Die beiden Fußgängerinnen im Alter von 40 und 50 Jahren, die die Masurenallee vom Messegelände kommend überquerten, stürzten aufgrund des Zusammenstoßes zu Boden und wurden jeweils schwer am Rumpf verletzt. Die Ältere der beiden erlitt zudem eine Beinverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Frauen jeweils zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang.

Westend: Radfahrerin beim Abbiegen erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonnabend Nachmittag in Westend ereignete, wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Kurz nach 15 Uhr bog ein 70 Jahre alter Autofahrer von der Glockenturmstraße aus kommend nach links in die Heerstraße ab. Dabei erfasste er mit seinem Auto eine 43-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad von der Straße Am Rupenhorn in Richtung Glockenturmstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin schwer am Kopf verletzt, weshalb alarmierte Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.

Hellersdorf: Tritte gegen den Kopf – Barstreit endet in Gewalteskalation

In Hellersdorf wurde heute früh eine Frau angegriffen und verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die 20-Jährige auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Hellersdorf mit einer 27 Jahre alten Frau sowie zwei Unbekannten, darunter eine Frau und ein Mann, in Streit geraten sein. Die 27-Jährige soll die 20 Jahre alte Frau zu Boden gerissen haben, nachdem ihre Komplizin sie bespuckt haben soll. Im weiteren Verlauf soll das Trio der am Boden liegenden Frau unter anderem gegen den Kopf getreten haben. Erst nachdem ein aufmerksamer Passant auf die Tat aufmerksam wurde und der Angegriffenen zur Hilfe kam, sollen die Tatverdächtigen von der Frau abgelassen haben und schließlich in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Angegriffene wurde am Kopf verletzt und begab sich später selbstständig in ein Krankenhaus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es zwischen der 20-Jährigen und den beiden anderen Frauen bereits zuvor aus bislang ungeklärten Gründen in einer nahe gelegenen Bar zu einem Streit gekommen sein.

Mahrzahn: Alkoholisierter Jugendlicher randaliert und bepöbelt Polizisten

Polizisten nahmen vergangene Nacht einen Jugendlichen in Marzahn fest. Zuvor beobachtete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kurz vor 1 Uhr den später identifizierten 17-Jährigen dabei, wie er die Glasscheiben eines Wartehäuschens einer Bushaltestelle an der Kreuzung Blumberger Damm/Cecilienstraße zerstörte und alarmierte die Polizei.

Die eingesetzten Polizisten nahmen den mutmaßlichen Rechtsbrecher, der zwischenzeitlich auf einem gegenübergelegenen Parkplatz zwei Motorroller, einen E-Scooter und zwei Autos beschädigte, auf frischer Tat fest. Der alkoholisierte und mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Tatverdächtige bedrohte und beleidigte die Polizeieinsatzkräfte während der Maßnahmen fortdauernd und bespuckte zudem einen Einsatzwagen, sodass ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt wurde. Zur Durchführung einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme brachten ihn die Einsatzkräfte in einen Polizeigewahrsam. In diesem blieb er aufgrund eines zwischenzeitlich angeordneten Anschlussgewahrsams zur Verhinderung weiterer Straftaten bis heute früh 7 Uhr. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

Moabit: Kinderwagen in Flammen – Frau erleidet Rauchvergiftung

In Moabit wurde gestern Nachmittag eine Frau bei einem Brand leicht verletzt. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte gegen 14.30 Uhr Rauch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Huttenstraße und rief die Berliner Feuerwehr. Die alarmierten Einsatzkräfte entdeckten in dem Treppenhaus einen in Flammen stehenden Kinderwagen, welchen sie löschten. Der Wagen wurde durch den Brand vollständig zerstört. Wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung brachten Rettungskräfte eine 43 Jahre alte Mieterin in ein Krankenhaus, welches sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Momentan gehen die Ermittlerinnen und Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Neukölln: Mutmaßliche Taschendiebin bestiehlt 13-Jährigen

Polizeieinsatzkräfte nahmen am Donnerstag Mittag in Neukölln eine mutmaßliche Taschendiebin fest. Gegen 13.30 Uhr soll die Frau einem 13-Jährigen auf einer Treppe am U-Bahnhof Hermannplatz das Mobiltelefon aus der Hosentasche gezogen haben. Als das Kind den Diebstahl bemerkte, machte es zunächst seine Mutter auf die Situation aufmerksam, die wiederum um Hilfe rief. Ein aufmerksamer Passant hielt die Rechtsbrecherin schließlich bis zum Eintreffen alarmierter Polizeieinsatzkräfte fest. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung der 31-jährigen Tatverdächtigen ein Pfefferspray sowie mutmaßliche Drogen. Die Tatbeute hingegen konnte nicht gefunden werden. Die Einsatzkräfte nahmen die mutmaßliche Taschendiebin fest und brachten sie für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam, wo sie einem Fachkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lichtenberg: Mercedes nach technischem Defekt völlig ausgebrannt

Gegen 0.30 Uhr löste ein technischer Defekt bei einem Auto in Lichtenberg einen Brand auf offener Straße aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Wagen, konnte allerdings nicht verhindern, dass der Mercedes-Benz vollständig ausbrannte.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Versuche der Insassen den Brand zu löschen scheiterten. Stattdessen griffen Flammen auch auf weiteres Autos in der Umgebung über. Es entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Die Berliner Polizei leitete Ermittlungen zu dem störungsbedingten Brand ein.

Marienfelde: Parkendes Auto gerammt und quergelegt

Gegen 4.40 Uhr kam der Fahrer eines VW-Golf auf der Tautenburger Straße in Marienfelde linksseitig von der Fahrbahn ab, rammte ein Verkehrsschild und kollidierte dann mit einem parkenden BMW. Der Golf landete durch den heftigen Aufprall auf der Seite. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Über Art und Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts ermitteln zur Unfallursache.

Schöneberg: Gäste kollabieren bei Party in Club

Die Berliner Feuerwehr hat in einem Club in Schöneberg Gäste einer Party behandelt, die zusammengebrochen sind. Der Notruf sei gegen 5.20 Uhr in der Nacht zum Sonntag eingegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Notärzte hätten zwei bewusstlose Menschen versorgt und in eine Klinik gebracht. Ob weitere Gäste vor Ort behandelt werden mussten, konnte der Sprecher nicht sagen. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet.

Das Blatt schrieb, die Betroffenen sollen nacheinander zusammengesackt sein. Der zuständige Sicherheitsdienst habe die Feuerwehr informiert. Ob die Polizei informiert wurde, war zunächst unbekannt.

Neukölln/ Pankow: Autos in Flammen nach Brandstiftung

Heute früh brannten in Gropiusstadt und Blankenburg mehrere Kraftfahrzeuge, zu denen Brandkommissariate des Landeskriminalamtes die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen haben.

Gegen 3 Uhr bemerkte ein Autofahrer Flammen an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes Benz und alarmierte die Feuerwehr. Ebenfalls alarmierte und zuerst eingetroffene Polizeieinsatzkräfte versuchten den Brand zu löschen. Erst eingetroffene Brandbekämpfer konnten die Flammen löschen. Der Wagen wurde durch den Brand stark beschädigt.

Zu 5 Uhr hörte ein Anwohner der Prenzlauer Promenade ein lautes Knallgeräusch, bemerkte daraufhin Flammen von einer Grünfläche in einer Kleingartenanlage am Spechtfinkweg und alarmierte die Feuerwehr. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten den Brand an dem Mercedes, der zwischenzeitlich auf ein weiteres Auto, einen Renault, übersprang und diesen stark beschädigte. Der Mercedes brannte vollständig aus.

Woltersdorf/ Trebenow: Jugendliche verursachen Großbrände in Brandenburg

In einer leerstehenden Industriehalle in Woltersdorf (Oder-Spree) hat es aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Eine Zeugin habe am frühen Sonntagmorgen einen lauten Knall und anschließend starke Rauchentwicklung an dem Gebäude wahrgenommen, berichtete die Polizeidirektion Ost. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Es seien Ermittlungen zu diesem Feuer und mehreren Bränden in unmittelbarer Umgebung in jüngster Zeit aufgenommen worden, so die Polizei.

Am Freitagnachmittag habe ein zehnjähriger Junge in Trebenow (Uckermark) eine leerstehende Baracke unbeabsichtigt in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Wenig später sei der Zehnjährige mit seinen Eltern an der Brandstelle erschienen und habe gebeichtet, dass er das Feuer unbeabsichtigt verursacht habe. Auch in diesem Fall bezifferte die Polizei den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.