In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 9. Oktober 2022.

Adlershof: Rollcontainer mit Textilien brennen

In einem Gewerbegebäude an der Rudower Chaussee in Adlershof (Treptow-Köpenick) ist am Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am Abend auf Twitter mitteilte, brannten 20 Rollcontainer mit Textilien. Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung der Flammen verhindern. Es waren 81 Feuerwehrleute vor Ort. Nach Angaben der Behörde wurden keine Personen verletzt.

Update: Es brannten 20 Rollcontainer mit Textilien in einem 1-geschossigen Gewerbebetrieb. Der Brand ist gelöscht. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden. Niemand wurde verletzt. #EstuK pic.twitter.com/sRIucb3exs — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 8, 2022

Bahn-Chaos: Ermittler suchen nach den Tätern

Arbeiter arbeiten an einer Schienenstrecke der Deutschen Bahn in der Nähe vom S-Bahnhof Hohenschönhausen an Kabeln. Die Bahn wurde Opfer eines gezielten Angriffs. Es handelt sich um Sabotage, das machten erst das Unternehmen selbst und wenig später auch Bundesverkehrsminister Wissing öffentlich.

Foto: dpa

Stundenlang ging am Samstag auf den Schienen im Norden nichts mehr. Der Grund: Unbekannte hatten wichtige Kommunikationskabel zerstört. Nun sucht die Polizei nach den Tätern. Die Ermittlungen würden dabei in alle Richtungen geführt, erklärte die Bundespolizei. Am Abend wurden die Ermittlungen dann an das Landeskriminalamt in Berlin übergeben, wie Sprecher der Bundespolizei und des Berliner Lagezentrums am frühen Sonntagmorgen bestätigten. Mehr darüber lesen Sie hier.