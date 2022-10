In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 7. Oktober 2022.

Westend: Porsche-Fahrer fährt in Baustellenabsperrung

Ein Autofahrer ist in der vergangenen Nacht an der Kreuzung Kaiserdamm / Messedamm in Westend (Charlottenburg-Wilsmersdorf) in eine Baustellenabsperrung gerast. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde der Fahrer des Porsche SUV nicht verletzt. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.