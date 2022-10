Berlin: E-Scooter-Fahrer prallt gegen Tram und wird mitgeschleift

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 6. Oktober 2022.

Der Unfall ereignete sich an der Seestraße in Wedding, der 21 Jahre alte E-Scooter-Fahrer wurde schwer verletzt (Archivbild).

E-Scooter-Fahrer prallt gegen Tram und wird mitgeschleift

Ein 21-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Unfall in Wedding schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann auf einem E-Scooter unterwegs. Beim Überfahren der Seestraße soll der Mann eine rote Ampel missachtet haben und ungebremst auf eine Tram der Linie M50 zugefahren sein. Trotz einer Gefahrenbremsung des 43 Jahre alten Tram-Fahrers kam es zur Kollision, wodurch der E-Scooter-Fahrer kurzzeitig mitgeschleift wurde. Er kam mit Knochenbrüchen und Verletzungen des Kopfes in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Reinickendorf: Kind bei Unfall schwer verletzt

In Reinickendorf ist am Mittwoch ein elfjähriger Junge bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Junge gegen 15.10 Uhr die Fahrbahn der Scharnweberstraße zwischen verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen hindurch überquert haben. Als das Kind auf die Busspur trat, wurde es dort vom Auto eines 48-Jährigen erfasst, das den Sonderfahrstreifen befuhr. Der Schüler wurde schwer am Kopf verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Scharnweberstraße in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Platz ab der Hechelstraße bis 17.10 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Schmargendorf: Volksverhetzung vor der israelischen Botschaft

Ein Mann soll sich am Mittwoch in Schmargendorf volksverhetzend geäußert haben. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Mann auf einem Fahrrad gegen 8.50 Uhr vor der Botschaft des Staates Israel in der Auguste-Viktoria-Straße an und schaute auf sein Handy. Sicherheitskräfte des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin sprachen ihn daraufhin an und forderten ihn zum Verlassen des dortigen Sicherheitsbereiches auf. Der Mann soll sich daraufhin erbost gezeigt und schließlich beim Davonfahren volksverhetzend geäußert haben. Er entkam. Der Staatsschutz ermittelt.

Reinickendorf: Autofahrer verletzt Mitarbeiter des Ordnungsamts durch Kopfstoß

Ein 34 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwoch in Reinickendorf Mitarbeiter des Ordnungsamts attackiert und beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, stellten gegen 9 Uhr drei Mitarbeiter an der Kreuzung Mickestraße/Letteallee eine Verkehrsbehinderung fest und veranlassten die Umsetzung des Autos. Während der Umsetzung erschien der 34-jährige Halter des Autos und beleidigte die Mitarbeiter. Dann soll er einem Mitarbeiter mit seinem Kopf gegen die Stirn gestoßen haben, bevor er flüchtete. Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei kam der 34-Jährige zum Tatort zurück. Die Polizisten stellten die Identität des Halters fest, der diesen gegenüber angab, dass er die Mitarbeitenden nicht körperlich angegriffen, sondern lediglich beleidigt habe. Der durch den Kopfstoß angegriffene Mitarbeiter verzichtete auf eine medizinische Versorgung. Die Ermittlungen dauern an.

Müggelheim: Zwei Ehepaare bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Müggelheim sind am Mittwoch vier Personen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 77 Jahre alte Fahrer eines Peugeot gegen 12.50 Uhr von einer Baustellenzufahrt auf die Gosener Landstraße und stieß mit einem anderen Peugeot zusammen. Dessen 86 Jahre alter Fahrer befuhr die Gosener Landstraße in Richtung Gosen. Durch den Zusammenprall wurden die beiden Fahrer und ihre jeweils mitfahrenden Ehefrauen, 73 und 74 Jahre alt, schwer verletzt. Beide Paare wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr soll für keinen der Verletzten bestehen. Die Ermittlungen dauern an.

Marzahn: Autofahrer erfasst 80 Jahre alten Fußgänger frontal

Bei einem Unfall in Marzahn ist am Mittwoch ein 80 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte. soll der Senior gegen 12.55 Uhr mit seinem Rollator die Fahrbahn des Blumberger Damms betreten haben, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer, der mit seinem Auto ebenfalls auf dem Blumberger Damm unterwegs war, erfasste den Fußgänger frontal. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Alt-Hohenschönhausen: Unbekannte zünden Auto an

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein Auto in Alt-Hohenschönhausen angezündet. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Passant gegen 18.15 Uhr das brennende Auto am Orankeweg und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, das Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Ein unmittelbar daneben abgestellter Roller wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen dauern an.