Prenzlauer Berg: Geldautomaten gesprengt - Diebe erbeuten viel Bargeld

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Montag, 19. September 2022.

Diebe sprengen Geldautomaten in Prenzlauer Berg

In Prenzlauer Berg haben Diebe zwei einer Postbank-Filiale Geldautomaten gesprengt. Dabei sei am Montagmorgen eine nicht unerhebliche Menge Bargeld erbeutet worden, teilte die Polizei mit. Die Täter seien flüchtig. Bei der betroffenen Bankfiliale an der Ecke Marienburger Straße/Prenzlauer Allee wurden den Angaben zufolge durch die Sprengung die Glasscheiben zerstört.

Missglückter Start - Segelflugzeug stürzt ab

In Pritzwalk im Landkreis Prignitz ist ein Segelflugzeug nach einem missglückten Start abgestürzt. Das Flugzeug sei nach dem vorzeitigen Trennen der Schleppleine von einer Windböe erfasst worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Daraufhin schlugen die 21 Jahre alte Flugschülerin und ihre 28 Jahre alte Lehrerin bei dem Vorfall am Sonntag mit ihrem Segelflugzeug auf dem Boden auf. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Der Schaden am Heck des Segelflugzeugs wird auf 15.000 Euro geschätzt.