In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Sonnabend, 17. September 2022.

Beschädigte Fahrzeuge stehen am Fahrbahnrand.

Blaulicht-Blog Autofahrer hinterlässt Trümmerfeld am Treptower Park

Treptow: Autofahrer hinterlässt Trümmerfeld am Treptower Park

In der vergangenen Nacht hat es in Treptow einen schweren Unfall gegeben. Ersten Informationen von vor Ort zufolge war gegen 1 Uhr ein Autofahrer auf der Straße Am Treptower Park nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er beschädigte mehrere geparkte Fahrzeuge und überschlug sich dann. Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite zum Stehen.

Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Stehen.

Foto: Pudwell

Der Fahrer wurde vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Im Fahrzeug befanden sich noch diverse Reifen, die während des Überschlags im Auto herumgeflogen waren. Der Verkehrsermittlungsdienst war circa drei Stunden mit der Unfallrekonstruktion beschäftigt. Der Mitsubishi wurde von der Polizei sichergestellt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Foto: Pudwell

Der Unfall ereignete sich nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der sich ein Raser 2021 überschlagen hatte. Das Fahrzeug war in Flammen aufgegangen. Mehrere Insassen waren tödlich verletzt worden.

Spielautomaten und Drogen bei Lokalkontrollen sichergestellt

Ein Spielautomat wird abtransportiert.

Foto: Pudwell

Am Freitagabend hat die Polizei zusammen mit dem Zoll und Bezirksamtsmitarbeitern Lokale begangen. Zunächst wurde ein Spätkauf an der Danziger Straße Ecke Rykestraße in Prenzlauer Berg kontrolliert. Ersten Informationen von vor Ort zufolge gab es diverse Verstöße, unter anderem soll keine Schankerlaubnis vorhanden gewesen sein. Im Verlauf der Kontrolle wurden ein Messer und eine geringe Menge Drogen gefunden. Der Spätkauf wurde vorläufig geschlossen, da unklar war, wer dort offiziell arbeitet und wo der Verantwortliche ist.

In Lichtenberg wurde eine Sishabar kontrolliert. Es wurde ein verbotener und nicht zugelassener Tisch-Spielautomat sichergestellt. Eine Bedienung soll eine geringe Menge Drogen dabei gehabt haben. Zudem waren diverse Sachen nicht angemietet. In Hellersdorf kontrollierten die Beamten ein Café. Es wurden vier Spielautomaten sichergestellt.

Oberhavel: Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

Ein Fußgänger ist auf einer Landstraße bei Kremmen im Landkreis Oberhavel von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 58-Jährige sei am Freitagabend mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden und trotz Reanimation an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Demnach war er zuvor von der linken Straßenseite aus auf die Fahrbahn getreten. Der Autofahrer sei mit einem Schock in eine Klinik gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte er den Mann im Dunkeln übersehen. Zwei Augenzeugen, die mit dem Fußgänger unterwegs waren, seien von Seelsorgern betreut worden.