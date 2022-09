Hausbrände in Friedrichshain und Staaken

In der Nacht haben in Berlin Wohnhäuser gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr am Sonnabend mitteilte. In einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Hinterhauses in der Schreinerstraße in Friedrichshain hatte am Freitagabend die Einrichtung Feuer gefangen. Die Ursache des Brandes war zunächst noch unklar. Ebenfalls aus ungeklärter Ursache brannten am Freitagabend in der Maulbeerallee in Staaken Gegenstände im Kellerverschlag eines Wohnhauses.