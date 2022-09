In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Dienstag, 6. September 2022.

Gesundbrunnen: Auto brennt aus - weitere Fahrzeuge beschädigt

Ein Auto hat in der vergangenen Nacht an der Böttgerstraße in Gesundbrunnen (Mitte) gebrannt. Zwei weitere geparkte Fahrzeuge wurden durch die Hitze beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Fahrzeuge, konnte ein Ausbrennen des Smarts aber nicht mehr verhindern. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.