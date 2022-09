In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Sonntag, 4. September 2022.

Weißensee: Fahrzeuge gehen in Flammen auf

In der Lindenstraße in Weißensee gingen in der Nacht zu Sonntag mehrere Fahrzeuge in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte die Fahrzeuge, konnte ein Ausbrennen jedoch nicht mehr verhindern. Ein Wohnmobil wurde durch die starke Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

Friedrichsfelde: Anwohner alarmieren Feuerwehr wegen Reizungen

Am Sonnabendabend alarmierten Anwohner am Rosenfelder Ring in Friedrichsfelde (Lichtenberg) die Feuerwehr. Sie hatten im Treppenhaus Reizungen in Augen und Atemwegen bekommen. Unbekannte sollten dort Reizgas versprüht haben. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude belüftete, ermittelt nun die Polizei.

Hohenschönhausen: Balkon brennt

In der Nacht zu Sonntag brannte es auf einem Balkon in der Grevesmühlener Straße in Hohenschönhausen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Es wurde niemand verletzt.

Wusterhausen/Dosse: Unfall mit vier Schwerverletzten

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Ostprignitz-Ruppin sind vier Männer schwer verletzt worden und schweben in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei fuhr der 19-jährige Fahrer am Sonntagmorgen auf der Segeletzer Straße der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich der Wagen überschlug.

Das Auto war neben dem Fahrer mit vier weiteren jungen Männern im Alter zwischen 16 und 19 Jahren besetzt. Durch den Überschlag verletzten sich vier der Insassen schwer - einer leicht. Ein Rettungshubschrauber brachte die vier Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Laut Polizei schweben sie in Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall kam, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Prignitz: Verletzter bei Scheunenbrand

Ein Scheunenbrand in Kletzke (Landkreis Prignitz) hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Mensch wurde bei dem Feuer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das Feuer erfasste demnach die gesamte Scheune, griff anschließend auf ein Nachbargrundstück über und beschädigte dort das Wohnhaus. Zudem wurden zwei Autos und zwei Straßenbäume durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Grundstückseigentümer, der versuchte, das Feuer selbst zu löschen, zog sich dabei Verbrennungen an beiden Armen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf 150.000 Euro.

