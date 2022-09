In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Freitag, 2. September 2022.

Staaken: Feuer in Lagerhalle

In einer leerstehenden Lagerhalle in Staaken (Spandau) ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die 300 Quadratmeter große Lagerhalle am Finkenkruger Weg stehe voll in Brand, teilte die Feuerwehr mit. 75 Einsatzkräfte seien vor Ort. Der Brand sei größtenteils unter Kontrolle.

Durch den Brand kam es in Staaken zu einer starken Rauchentwicklung. Menschen sind den Angaben zufolge nicht in Gefahr. Auch der Zugverkehr auf der nahe gelegenen Bahnstrecke ist nicht beeinträchtigt. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar.

Anfang August hatte nur wenige hundert Meter entfernt ein altes Kino am Zeestower Weg gebrannt. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die 55 Einsatzkräfte schwierig, weil ein Teil des Gebäudes eingestürzt war.

Oberschöneweide: Mann niedergestochen und ausgeraubt

Ein Mann ist am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Wilhelminenhofstraße in Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) niedergestochen und ausgeraubt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde der Mann lebensgefährlich verletzt. Der Mann soll in einem Krankenhaus notoperiert worden sein. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Wedding: Zwei Männer durch Schüsse aus Auto verletzt

Zwei Männer sind am Donnerstagabend in Wedding (Mitte) durch Schüsse aus einem Auto verletzt worden. Einer der Männer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag. Der zweite Mann sei ambulant behandelt worden. Mehr darüber lesen Sie hier.