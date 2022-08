In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Mittwoch, 24. August 2022.

Moabit: Mann beleidigt mehrere Personen rassistisch

Ein Mann hat am Dienstag an der Turmstraße und am Mathilde-Jacob-Platz in Moabit (Mitte) mehrere Personen rassistisch beleidigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der 47-Jährige zunächst vom Rad aus eine 55-jährige Frau wegen ihres Kopftuches beleidigt haben. Als ein 62 Jahre alter Passant und zwei 34 Jahre alte Zeuginnen auf die Situation aufmerksam wurden und der Frau helfen wollten, sollen auch sie von dem 47-Jährigen, zum Teil ebenfalls rassistisch, beleidigt worden sein. Die Polizei überprüfte den Verdächtigen vor Ort und sprach einen Platzverweis aus. Der Staatsschutz ermittelt.

Kreuzberg: Sachbeschädigung an Verlagsgebäude

Polizisten sind in der vergangenen Nacht zu einem Verlagsgebäude in Kreuzberg verständigt worden. Als die Beamten kurz nach 1 Uhr an der Friedrichstraße eintrafen, schilderten zwei 18 und 20 Jahre alte Zeugen, dass sie gegen 1 Uhr, als sie im angrenzenden Park waren, einen lauten Knall hörten. Sie entdeckten dann eine gesprungene Glasfassade an dem Haus. Die Polizei sicherte in der Nacht Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Wilmersdorf: Ein Toter bei Wohnungsbrand

Ein Mann ist am Dienstag bei einem Wohnungsbrand in Wilmersdorf ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Schlangenbader Straße gegen 12 Uhr die Feuerwehr verständigt, da in einer Wohnung im fünften Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen war.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand auf dem Balkon ein Mann, der um Hilfe rief und schließlich zu Boden fiel. Nach dem Löschen der Wohnung fanden die Feuerwehrleute auf dem Balkon einen Mann mit schweren Brandverletzungen. Sie konnten nur noch den Tod feststellen. Ob es sich dabei um den Mieter der Wohnung handelt, steht nicht zweifelsfrei fest, hieß es am Mittwoch von der Polizei.

Update:

Es brannten eine Wohnung im 5. OG sowie 20 m² Dach eines 6-gesch. Wohn- und Geschäftsbebäudes. Wir konnten eine Person nur noch leblos bergen. Eine weitere Person wurde unverletzt in Sicherheit gebracht. 52 Einsatzkräfte waren mit 2 C-Rohren und 14 PA 3h im Einsatz #EstuK pic.twitter.com/udiC6L8O9H — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 23, 2022

Die Wohnung war komplett ausgebrannt. Betroffen waren zudem Teile des Dachgeschosses in dem Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Ermittlungen zur bislang noch ungeklärten Brandursache führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

Ostprignitz-Ruppin: 25-Jährige nach Unfall verletzt

Eine 25 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Auto in Neuruppin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stieß die Frau am Dienstagmittag mit dem Auto einer 70-Jährigen zusammen, als sie von einem Parkplatz auf einen Fahrradweg abbiegen wollte. Dabei stürzte die 25-Jährige.

Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei soll die junge Frau den Fahrradweg in nicht vorgegebener Richtung benutzt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.