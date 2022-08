Baumschulenweg: Streit zwischen Autofahrern endet mit Notarzt-Einsatz

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Donnerstag, 18. August 2022.

Baumschulenweg: Streit zwischen Autofahrern - Mann erleidet Stichwunden

In Baumschulenweg ist ein Autofahrer bei einer Auseinandersetzung mit einem anderem Autofahrer offenbar niedergestochen worden. Am Mittwoch gegen 19.40 Uhr sollen aus bisher unbekannten Gründen mindestens zwei Autofahrer in Streit geraten sein. Auf Höhe der Baumschulenbrücke stoppten beide Fahrer demnach ihre Autos. Wutentbrannt soll ein Mann zu einem VW gerannt sein und gegen den Wagen getreten haben. Während der Streitigkeiten erlitt der Mann Stichverletzungen. Innerhalb kürzester Zeit war die Polizei mit mehreren Einsatzwagen vor Ort und versuchte die Situation zu klären. Rettungssanitäter und ein Notarzt versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Strausberg: Polizisten von Frau mit Gartensäge angegriffen

Zwei Polizisten sind bei einem Einsatz in Strausberg (Märkisch-Oderland) von einer Frau mit einer Gartensäge angegriffen worden. Die Beamten blieben unverletzt, wie die Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) am Donnerstag mitteilte. Die 31-Jährige wurde gefesselt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten waren am Mittwochabend zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, wo Bewohner laut miteinander stritten. Als sie eintrafen, wurden sie von der Frau attackiert.

Bedroht und verletzt: Zahlreiche Angriffe auf Pflegerinnen und Sanitäter

Krankenschwestern, Pfleger und Rettungssanitäter werden in oder vor Berliner Krankenhäusern immer wieder angepöbelt, bedroht und auch angegriffen und verletzt. Im vergangenen Jahr zählte die Statistik der Polizei 160 entsprechende Fälle, davor waren es 145 und auch im laufenden Jahr lagen Ende Juli bereits 84 solcher Taten vor. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage hervor.

Am häufigsten werden Krankenschwestern und Pfleger von Patienten oder deren Verwandten oder Freunden angegangen. Unter den 104 entsprechenden Taten im vergangenen Jahr waren 69 Körperverletzungen, 22 Bedrohungen, 12 sonstige Taten und ein versuchtes Tötungsdelikt. Feuerwehrleute waren 11 Mal Opfer, sonstige Rettungskräfte 45 Mal.

Bei wie vielen Fällen Banden- oder Clankriminalität im Spiel war und wie viele „tumultartige Zusammenrottungen“ es in solchen Fällen gab, konnte die Polizei nicht beantworten, weil es dazu keine statistische Erfassung gab. Einige Fälle sind aus den vergangenen Jahren bekannt, in den sich Dutzende oder mehr Verwandte eines verletzten oder getöteten Kriminellen in aggressiver Stimmung vor Krankenhäusern versammelten.

Die Gesamtzahlen aller Polizeieinsätze in und vor Krankenhäusern sind beträchtlich größer. Im vergangenen Jahr lag sie bei knapp 8000 - mehr als 20 pro Tag. Fast 600 Einsätze gab es allein im Krankenhaus Friedrichshain, rund 500 im Klinikum Neukölln und 480 im Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Lichtenberg. Das Urban-Krankenhaus in Kreuzberg kam auf mehr als 400 Einsätze und das Hedwig-Krankenhaus in Mitte auf 390.

