Am Kurfürstendamm ist am Vormittag ein Auto von der Straße abgekommen und offenbar auf den Gehweg gefahren. Es gibt mehrere Verletzte.

Bei dem Unfall am Kudamm gab es laut Berliner Feuerwehr viele Verletzte.

Berlin Unglück am Kudamm - Viele Verletzte

Berlin. Am Kurfürstendamm Ecke Rankestraße in der Berliner City West hat sich am Mittwoch um etwa 10.15 Uhr ein Unglück ereignet. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Ersten Angaben zufolge kam ein Fahrzeug von der Straße ab und fuhr offenbar auf den Gehweg, wodurch Passanten zu Schaden kamen. Die Feuerwehr sprach zunächst von zehn Verletzten.

Reporter der Morgenpost konnten beobachten, wie eine Person auf der Straße lag und mit einem blauen Tuch zugedeckt wurde.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot am Einsatzort und haben die Unglücksstelle abgeriegelt. Informationen zur Ursache des Unglücks liegen bisher nicht vor.

Mehr in Kürze