Hellersdorf: Spektakuläre Verfolgungsfahrt endet an Baum

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 4. Februar 2022.

Die Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Hellersdorf endete an einem Baum. Dieser musste gefällt werden.

Hellersdorf: Spektakuläre Verfolgungsfahrt endet an einem Baum

In Hellersdorf kam es am Donnerstag zu einer spektakulären Verfolgungsjagd, diese endete an einem Baum auf der Landsberger Allee. Ersten Informationen zufolge wollte eine Funkwagenbesatzung einen BMW auf der Landsberger Allee / Höhe Globus Markt anhalten. Der Fahrer gab jedoch Gas, anstatt zu bremsen. Die Flucht des BMW, in seinem Gefolge mehrere Polizeiautos, führte über die Landsberger Allee stadtauswärts. Angeblich wollte der Fahrer die Funkwagen abschütteln und fuhr auf einen Betriebsbahnhof der BVG auf der Landsberger Allee. Dort drehte er und fuhr auf der Gegenfahrbahn Richtung Blumberger Damm. Auf Höhe einer Tankstelle endete die Flucht.

In dem Fahrzeug wurden zwei Personen angetroffen, der Fahrer wurde festgenommen. Bei seiner Flucht rammte der BMW-Fahrer einen Funkwagen und beschädigte diesen an der Tür. Auch mehrere rote Ampeln missachtete der Fahrer. Sein Beifahrer konnte den Ort nach einer Überprüfung verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Baum fällen, da dieser drohte, auf die Oberleitung zu fallen.

Prenzlauer Berg: Jugendliche nach Drogenkonsum zusammengebrochen

Rettungskräfte transportieren einen Jugendlichen ab.

Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr in die Belforter Straße in Prenzlauer Berg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort konsumierten mehrere minderjährige Personen kurz zuvor unbekannte Substanzen, vermutlich Haschkekse. Wegen mangelnder Erfahrung mit der Wirkung sollen sie die Dosis nach wenigen Minuten erhöht haben. Mindestens eine Person äußerte dann Unwohlsein, kurz später auch weitere. Wer den Notruf alarmierte, ist unbekannt. Rettungskräfte rückten mit mehreren Einsatzwagen an und holten die Jugendlichen teils liegend, teils sitzend zur Behandlung in die Rettungswagen. Fünf Jugendliche wurden in ein Krankenhaus gebracht.

