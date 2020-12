Durchsuchung bei mutmaßlichem Islamisten in Marzahn

Seit 6 Uhr gibt es einen Großeinsatz der Berliner Polizei im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft in Marzahn. Es gibt Durchsuchungen bei einer Person, die mutmaßlich dem islamistischen Spektrum angehört, teilte die Polizei auf Twitter am Montagmorgen mit. Es bestehe der Verdacht der Vorbereitung einer schweren Straftat. Die Person wurde angetroffen. "Wir sind mit gut 190 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz", so die Behörde. Die Maßnahmen dauern an.