Staatssekretär: Terroranschlag könnte sich wiederholen

Eine Gedenkstätte am Breitscheidplatz erinnert an die Opfer des islamistischen Terroranschlags vom 19. Dezember 2016. Bei der Lkw-Todesfahrt des Terroristen über den Weihnachtsmarkt starben elf Menschen. Vorher hatte der Islamist auch den rechtmäßigen Fahrer des Fahrzeugs getötet.

Die Berliner Polizei war zum Zeitpunkt des Anschlags auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 nicht ausreichend auf die Herausforderungen durch den islamistischen Terrorismus vorbereitet. Diese Einschätzung äußerte der Staatssekretär der Senatsverwaltung für Inneres, Torsten Akmann (SPD), am Freitag als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses zur Aufklärung der Umstände des Anschlags. „Es fehlte den Sicherheitsbehörden in Berlin an Ressourcen, es fehlten an Personal und an Ausstattung“, sagte Akmann.