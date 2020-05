Berlin Rummelsburg: Feuerwehr evakuiert liegen gebliebenen Zug

Berlin. Die Bundespolizei und Feuerwehr sind am frühen Mittwoch zu einem Einsatz in der Nähe des Betriebsbahnhofs Rummelsburg ausgerückt. Ein Zug der Odeg (RE2 in Richtung Wismar) war wegen einer Störung an der Oberleitung gegen 5.10 Uhr auf der Strecke liegen geblieben. Die Feuerwehr evakuierte den Zug. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei der Morgenpost mitteilte, befanden sich 105 Fahrgäste im Zug. Es wurden keine Personen verletzt. Zuerst berichtete die BZ.

Die Strecke ist derzeit noch gesperrt. Es fahren keine Fernbahnen. Die Deutsche Bahn teilte auf Twitter mit, dass mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden muss. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, war am Morgen noch nicht abzusehen. Auch wann die Reparaturarbeiten beginnen, ist noch unklar. "Wir ermitteln derzeit, was dort passiert ist. Die Einsatzkräfte sind vor Ort", sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Kurzzeitige Streckensperrung auch auf Linie S3

Auch Fahrgäste der S-Bahn waren im Berufsverkehr von der Störung an der Oberleitung betroffen. Der Bahnsteig wurde vorsorglich gesperrt. Knapp 20 Minuten später wurde die Streckensperrung gegen 7.30 Uhr wieder aufgehoben. Die Züge der S-Bahn verkehren wieder laut Fahrplan, teilte die Deutsche Bahn auf Twitter mit. Zwischenzeitlich konnte im Bereich Rummelsburg der 10-Minuten-Takt nur zwischen Erkner und Karlshorst angeboten werden.