Polizeibericht Berlin: Schlafstätte eines Obdachlosen brennt in Friedrichshain

+++ Schlafstätte eines Obdachlosen brannte +++

Ein Obdachloser hat am Dienstagabend schwere Verbrennungen erlitten. Unter einer Bahnbrücke am Ostbahnhof in Friedrichshain brannte seine Schlafstätte. Laut Informationen von vor Ort behandelte die Feuerwehr den Mann zunächst auf dem Gehweg, ehe er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Derzeit ist noch unklar, ob es sich um einen Unfall oder eine Straftat handelt. Die Polizei ermittelt.

+++ Polizisten entdecken Wohnung voller Drogen +++

In Neukölln entdeckten Einsatzkräfte am Mittwochmittag bei der Vollstreckung eines Haftbefehls wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in der Wohnung des mutmaßlichen Täters weitere drogenverdächtige Substanzen. Nach bisherigen Ermittlungen klingelten die Zivilkräfte gegen 11.45 Uhr an der Wohnung des 33-jährigen Mannes in der Sonnenallee. Beim Betreten des Zimmers des Gesuchten bemerkten die Einsatzkräfte herumliegende, drogensuspekte Substanzen, sodass sie einen Durchsuchungsbeschluss anregten. Dieser wurde durch den zuständigen Richter bestätigt.

Bei der anschließenden Absuche des Zimmers wurden sie fündig und beschlagnahmten etwa 800 Gramm diverser Substanzen sowie Bargeld, mehrere Handys, Händlerutensilien, wie Feinwaage und Verpackungsmaterial, sowie mutmaßliches Diebesgut.

+++ Mann bei Autounfall schwer verletzt +++

Am Mittwochnachmittag hat in Charlottenburg ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Ermittlungen war der 39-Jährige gegen 15.10 Uhr mit seinem Smart in der Hardenbergstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz unterwegs, als er auf einen vor ihm fahrenden BVG-Bus der Linie M45 auffuhr.

Durch den Zusammenprall kam der 39-Jährige von der Fahrspur ab und touchierte einen links neben ihm fahrenden Ford, mit dem ein 62-Jähriger in gleicher Richtung unterwegs war. Der Smart-Fahrer erlitt Arm-, Bein-, Rumpf- sowie Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus erlitten der 61 Jahre alte Fahrer des Busses und zwei Fahrgäste, zwei Frauen im Alter von 34 und 52 Jahren, einen Schock. Während der Kraftfahrer am Ort behandelt wurde, benötigten die beiden Frauen keine ärztliche Behandlung.

+++ Autoeinbrecher in Tiergarten festgenommen +++

In Tiergarten ist am Dienstag ein Autoeinbrecher festgenommen worden. Ein 73 Jahre alter Passant beobachtete gegen 16.30 Uhr einen Mann, der um einen VW, der auf dem Mittelstreifen der Straße des 17. Juni geparkt war, herumging und dann an den Türen hantierte. Polizisten nahmen den 26-Jährigen kurze Zeit später fest, als dieser gerade den Innenraum des Fahrzeugs durchsuchte. Bei dem Tatverdächtigen wurden Einbruchwerkzeug, Drogen und mutmaßliches Diebesgut gefunden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 26-Jährige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend wurde er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 überstellt, das wie weiteren Ermittlungen übernommen hat.

+++ Zwei Kleintransporter brennen in Hohenschönhausen +++

An der Klützer Straße in Hohenschönhausen brannte ein Kleintransporter.

Foto: Peise

In Hohenschönhausen haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Kleintransporter gebrannt. Die Brände konnten gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Zuerst stand gegen Mitternacht an der Klützer Straße ein Kleintransporter in Flammen und gegen 0.45 Uhr brannte ein weiterer Kleintransporter an der Wartiner Straße. Das Fahrzeug an der Klützer Straße brannte nahezu aus. Ein Polizeihubschrauber kam zur Fahndung nach dem Täter auch zum Einsatz. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr löschte einen Brand an einem Transporter.

Foto: Peise

+++ Man in Asylbewerberunterkunft getötet +++

Ein Mann ist in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Brandenburg getötet worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) nördlich von Berlin. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, ob Opfer und Tatverdächtiger Bewohner der Unterkunft waren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen stünden am Anfang, sagte der Sprecher.