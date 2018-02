Berliner Polizei sucht diese Geldautomaten-Knacker

Berlin. Mit zwei Phantombildern und Aufnahmen aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei zwei Männer, die am 12. Januar 2018 versucht haben, einen Geldautomaten in Marienfelde zu knacken.

Die Ermittlungen ergaben, dass insgesamt mindestens vier Männer an der Tat beteiligt waren. Zwei von ihnen, einer bekleidet mit einer orangefarbenen Warnweste, betraten gegen 6 Uhr in den SB-Bereich der Berliner Sparkasse an der Hildburghauser Straße und versuchten mit einem Trennschleifer den Automaten zu öffnen.