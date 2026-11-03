Ein rund 110 Jahre alter ehemaliger Straßenbahntunnel unter dem Berliner Boulevard Unter den Linden wird ab diesem Mittwoch zurückgebaut und verfüllt. Die Unterquerung zwischen Humboldt-Universität und Neuer Wache, genannt Lindentunnel, wird schon seit 1951 nicht mehr genutzt und ist inzwischen baufällig, wie die Senatsverwaltung für Verkehr mitteilte. Schon jetzt besteht deswegen eine Lastbeschränkung für schwere Fahrzeuge.

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Lindentunnel in Berlin-Mitte: Einschränkungen für den Verkehr

Die Bauarbeiten haben Verkehrsbeschränkungen zur Folge, und zwar zwischen Charlottenstraße und Schlossbrücke. Ab Mittwoch kommender Woche wird der Verkehr komplett auf die nördliche Fahrbahn verlegt. Die separate Busspur entfällt deswegen, aber es gibt Radfahrstreifen in beide Richtungen. Die anliegenden Kultureinrichtungen, insbesondere die Staatsoper, bleiben durchgängig zugänglich. Die Bauarbeiten dauern laut Verwaltung voraussichtlich bis ins vierte Quartal 2027 und kosten rund vier Millionen Euro.

dpa