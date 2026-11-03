Nach den kurzfristigen Absagen in Leipzig und Hamburg verschiebt Deep Purple auch alle weiteren Konzerte ihrer Europa- und UK-Tour. Grund ist ein medizinischer Notfall von Sänger Ian Gillan (81), der während des Aufenthalts in Leipzig im Krankenhaus behandelt werden musste. Auf ärztlichen Rat habe die Band entschieden, die Tour bis auf weiteres zu unterbrechen, teilte sie mit.

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Betroffen sind neben den bereits ausgefallenen Auftritten in Leipzig (31. Oktober) und Hamburg (1. November) auch die Konzerte am 3. November in Dortmund, am 4. November in Berlin in der Uber Arena am 6. November in Frankfurt und am 7. November in Nürnberg.

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Fans wünschen Ian Gillan schnelle Genesung

In einem persönlichen Statement bedankte sich Gillan für die zahlreichen Genesungswünsche. Er habe gehofft, die Tour noch beenden zu können. Dies wäre jedoch mit „sehr ernsten Risiken“ verbunden gewesen. Deshalb sei die Entscheidung zur Unterbrechung gemeinsam mit seinem Ärzteteam und dem Management gefallen. Zugleich entschuldigte sich der Sänger bei den Fans für die Unannehmlichkeiten.

Das Statement veröffentlichte die Band erneut auf Instagram. Darunter äußerten zahlreiche Fans ihre Anteilnahme und wünschten Gillan eine schnelle Genesung.

Deep Purple, eine der bekanntesten britischen Hardrockbands, arbeitet nach eigenen Angaben bereits an Nachholterminen. Wann diese stattfinden, ist jedoch noch offen. Bereits gekaufte Tickets sollen für die Ersatzkonzerte ihre Gültigkeit behalten.

dpa