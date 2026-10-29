Die irische Band U2 kommt mit ihrer „The Greatest Show On Earth World“-Welttournee nur einmal nach Deutschland – und zwar nach Berlin. Das bestätigte das Ticketvertriebsunternehmen Ticketmaster. Das Konzert ist für Sommer 2027 im Olympiastadion geplant. Bono, The Edge und ihre Band-Kollegen spielen am Mittwoch, 30. Juni 2027.

Berlin: U2 spielen im Sommer 2027 im Olympiastadion – so kommen Sie an Tickets

Der Vorverkauf für die Tickets beginnt in der kommenden Woche in mehreren Stufen: Wer sich ab sofort bei Ticketmaster anmeldet, kann sich am Donnerstag, 5. November, um 10 Uhr Tickets sichern. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 6. November, um 10 Uhr. Außerdem gibt es weitere Presale-Modelle für Abo-Kunden: Damit können Fans noch früher an Tickets kommen.

Neben dem Termin in Berlin sind weitere Konzerte in Europa angekündigt: Auch für die Shows in Stockholm, Paris, Amsterdam, London und Mailand startet der Vorverkauf Anfang November. Die Band feierte am 25. September ihr 50-jähriges Bestehen. Der Song „The Greatest Show On Earth“ ist auch die neue Auskopplung aus dem Album „Carnaval De Luz“, das am 13. November 2026 erscheint. Es ist das erste Album mit neuen Songs seit neun Jahren. Darauf ist unter anderem die letzte Gesangsdarbietung der verstorbenen Country-Sängerin Dolly Parton zu hören.

viv