Die Weihnachtszeit naht und damit auch die Zeit der Weihnachtsmärkte in Berlin. In diesem Jahr werden gleich 80 Märkte antreten, die Menschen in der Hauptstadt in weihnachtliche Stimmung zu versetzen.
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Zu den größten und bekanntesten Weihnachtsmärkten zählen sicherlich der Markt an der Gedächtniskirche (13. November bis 3. Januar), der Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt (23. November bis 31. Dezember) oder der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus mit Riesenrad und Eisbahn rund um den Neptunbrunnen (23. November bis 3. Januar).
Geschenkideen und Live-Musik locken zum Flughafen Tegel
Noch relativ neu ist der Wintermarkt, der auf dem ehemaligen Flughafen Tegel stattfindet. Erst zum zweiten Mal laden rund 30 Stände die Besucherinnen und Besucher zum Stöbern für Geschenkideen aus Keramik oder Schmuck aus nachhaltigen Produkten ein.
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Hinzu kommen diverse Solidaritätsstände, die ihre Einnahmen für wohltätige Zwecke spenden. Live-Musik und Workshops runden das Erlebnis in der alten Frachtkantine des Flughafengebäudes ab. Geöffnet ist der Wintermarkt am 28. und 29 November jeweils ab 14 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.
BM