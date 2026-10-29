Am Donnerstag ist das neugewählte Berliner Abgeordnetenhaus zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Dem Parlament gehören 153 Abgeordnete in fünf Fraktionen an. Die Augen richteten sich auf die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde, deren Rauswurf aus der Linksfraktion der SPD-Fraktionsvorsitzende Steffen Krach am Mittwochabend in der Talk-Sendung „Markus Lanz“ verlangte. Sie sitzt in der Linksfraktion in der letzten Reihe.

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Als erste Amtshandlung nahm Emde an der Wahl der Parlamentspräsidentin teil. Um 10.49 Uhr wurde ihr Name aufgerufen. Sie holte sich ihren Stimmzettel und füllte ihn in der Wahlkabine aus. Dann ging sie wortlos zurück zu ihrem Platz in der letzten Reihe der Linksfraktion. Zur Wahl stand die Linken-Politikerin Hendrikje Klein, welche ihre Fraktion als Parlamentspräsidentin vorgeschlagen hat.

Abgeordnetenhaus: Linken-Politikerin Klein ist neue Präsidentin

Hendrikje Klein (Die Linke) kommt zur Sitzung des Fraktionsvorstands in das Berliner Abgeordnetenhaus. © Britta Pedersen/dpa | Britta Pedersen

Die aus Lichtenberg stammende Finanz- und Verwaltungsexpertin wurde mit 98 von 149 abgegebenen Stimmen in das protokollarisch höchste Amt des Landes Berlin gewählt. Damit haben auch zehn Politiker außerhalb der Koalitionsfraktionen für die Linke gestimmt.



Klein folgt auf die CDU-Politikerin Cornelia Seibeld, die das Amt seit 2023 ausgeübt hatte. Nach den Wahlen vom September ist die Linke die stärkste Fraktion im Haus und hat das Vorschlagsrecht für die Präsidentschaft.



Die 46-jährige Klein wuchs in Marzahn auf und sitzt seit 2016 für die Linke im Landesparlament. Sie holte bei den Wahlen 2026 ihren Wahlkreis in den Lichtenberger Ortsteilen Friedrichsfelde und Rummelsburg zum dritten Mal in Folge direkt. Klein wird dem pragmatischen Flügel der Linken zugerechnet.

Mit Spannung erwartet wird auch die Wahl der beiden Parlamentsvizepräsidenten. Die AfD hat dafür erstmals ein Vorschlagsrecht. Ob ihr Kandidat Martin Trefzer gewählt wird, ist allerdings offen. Das Vorschlagsrecht für den anderen Vizepräsidenten-Posten steht der CDU zu.

Die Linke startet ins neue Landesparlament mit einer Überraschung

Eine Überraschung gab es schon vor der Sitzung. Die Linke-Fraktion im neuen Landesparlament hat nicht wie bisher angenommen 45 Mitglieder, sondern nur 44. Der Grund dafür ist, dass die Linke Asya Senyüz nicht Teil der Fraktion ist. Sie wird vielmehr als fraktionslose Abgeordnete geführt. Das teilte die Parlamentsverwaltung am Mittwoch in einem Schreiben an alle Fraktionen mit.

Ein Sprecher der Linke-Fraktion wies darauf hin, dass Senyüz schon länger erkrankt sei und deshalb nicht an der konstituierenden Sitzung der Fraktion am 13. Oktober teilgenommen habe. Bei dieser Sitzung unterzeichneten alle anwesenden Abgeordneten eine Erklärung zum Kampf gegen Antisemitismus, zum Schutz jüdischen Lebens und zum Existenzrecht Israels.

Dies galt als Voraussetzung, um in die Fraktion aufgenommen zu werden. Da Senyüz – wohl wegen ihrer Erkrankung – bis heute nicht unterschrieb, ist sie nach Angaben des Sprechers nunmehr zunächst kein Fraktionsmitglied.

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Berlin-Wahl: Linke, Grüne und SPD wollen eine Landesregierung bilden

Aus der Abgeordnetenhauswahl vom 20. September war die Linke als stärkste Kraft hervorgegangen. Sie besetzt demnach 45 der 153 Sitze im Landesparlament. Dahinter folgen die CDU (33 Sitze), die AfD (29), Grüne (25) und SPD (21).

Linke, Grüne und SPD streben die Bildung der neuen Berliner Landesregierung an. Die drei Partner haben Sondierungsgespräche abgeschlossen, Koalitionsverhandlungen haben noch nicht begonnen. Kritik an der Regierungsbildung mit der Linken kommt zum Teil von prominenten Sozialdemokraten und Grünen. Hintergrund sind Antisemitismus-Vorwürfe gegen Teile der Berliner Linken, aber auch Kontakte ins Clanmilieu.

epd/dpa/jof