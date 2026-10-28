„Ich hab‘ noch (k)einen Koffer in Berlin“ – eine leicht abgewandelte Fassung des unter anderem von Hildegard Knef gesungenen Schlagers hätten vergangenen Donnerstag die Passagiere des Flugs EJU5054 von Neapel nach Berlin mitsummen können. Der landete zwar recht pünktlich um 23.19 Uhr am Flughafen BER, allerdings ohne das Gepäck der Passagiere.

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Wie zuerst die „Märkische Oderzeitung“ (MOZ) berichtete, hatte sich Easyjet zu der Maßnahme entschieden, nachdem es wegen Treibstoffmangels zu einer kurzfristigen Gewichtsbeschränkung der Maschine gekommen sei. Nach dem Motto „Safety First“ mussten die Koffer in Neapel bleiben. Grund für den Treibstoffmangel sei ein Streik in Neapel gewesen, teilte Easyjet mit.

Über die kurzfristig anberaumte Maßnahme waren die Passagiere aber offenbar nicht informiert worden. Sie warteten nach der Landung in Berlin geduldig, aber vergebens auf ihr Gepäck, wie ein Fluggast der „MOZ“ berichtete. Die Gepäckausgabe am Kofferband habe „Completed“ (Abgeschlossen) angezeigt, obwohl gar keine Koffer ausgeladen werden konnten. Erst nach rund 15 Minuten hätten sie erfahren, dass sich überhaupt keine Koffer an Bord befunden hätten, klagte der Fluggast gegenüber der „MOZ“.

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Passagiere warteten bis zu vier Tage auf ihr Gepäck

Nach den Schilderungen des Fluggastes sei kein Easyjet-Mitarbeiter am Schalter gewesen. Stattdessen habe man den Passagieren nach einiger Zeit einen Zettel mit einem QR-Code in die Hand gedrückt. Über diesen sollten sie ihre vermissten Gepäckstücke online melden – für einige ältere Passagiere sei dies eine echte Herausforderung gewesen.

Die Koffer seien mittlerweile nach Berlin gebracht worden, hieß es weiter. Allerdings hätten Fluggäste bis zu vier Tage gewartet, bis ein Dienstleister das Gepäck an die Wohnanschrift lieferte. „Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, teilte Easyjet mit.

tok