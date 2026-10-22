Fast genau ein Jahr ist es her, dass Hainan Airlines den ersten Airbus A330neo übernommen hat. Das Flugzeug, eine A330-900 mit dem chinesischen Kennzeichen B-32MU und der Hersteller-Seriennummer MSN2096, wurde am 31. Oktober 2025 vom französischen Flughafen Toulouse-Blagnac zum Heimatflughafen der Airline auf der chinesischen Insel Hainan überführt. Wie mehrere Fachmedien berichten, soll Hainan Airlines inzwischen bis zu 20 weitere Maschinen dieses Typs bei Airbus bestellt haben. Doch bisher haben die Chinesen nur eine in Betrieb – und die fliegt laut einer Mitteilung des BER vorerst auf der Strecke Peking-Berlin.

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Am 21. Oktober landete die erste Langstreckenmaschine auf dem Flughafen in Schönefeld. „Künftig wird das modernste Airbus-Langstreckenflugzeug der Airline auf drei der fünf wöchentlichen Flüge nach Peking eingesetzt“, heißt es auf der Instagram-Seite des Hauptstadtflughafens. „Der Einsatz des A330-900neo auf der Strecke BER – Peking ist ein deutliches Zeichen für die Bedeutung der Hauptstadtregion für Hainan Airlines“, freuen sich die Verantwortlichen.

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Die A330-900neo kann sich in der Tat sehen lassen. Das Flugzeug ist mit 277 Sitzen in der Economy Class ausgestattet und verfügt über 24 Sessel in der Business Class. Die Herzen technikaffiner Flugzeug-Fans lässt der Flieger ohnehin höher schlagen. Er verfügt über Triebwerke des Typs Rolls-Royce Trent 7000, die den Kerosinverbrauch pro Sitzplatz um bis zu 14 Prozent senken sollen. Zudem sollen sich die Lärmemissionen im Vergleich zum Vorgängermodell halbieren. Aerodynamisch optimierte Flügel, sogenannte „Sharklets“, und Flügelspitzen aus Verbundwerkstoffen sorgen dafür, dass der Luftwiderstand deutlich reduziert wird. Dazu kommen eine besonders leise „Airspace“-Kabine mit größeren Gepäckfächern, ein modernes Beleuchtungs- und Bordsystem sowie WLAN in allen Klassen.

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Hainan Airlines verbindet seit September 2008 die beiden Hauptstädte Peking und Berlin. Zum 15-jährigen Jubiläum 2023 wurde die Frequenz von drei auf vier Flüge erhöht. Mittlerweile gibt es sogar fünf Flüge pro Woche, in der Regel nonstop. Die Flugzeit auf der Strecke beträgt rund neun Stunden vom BER nach Peking und etwa zehn Stunden in der Gegenrichtung.

tok