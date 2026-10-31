Mercedes rammt Kleinwagen - zwei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Berliner Ortsteil Friedrichsfelde im Bezirk Lichtenberg haben zwei Frauen Kopfverletzungen erlitten. Lebensgefahr soll nicht bestehen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin, die unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben soll, sei in der Nacht zwischen den Straßen Am Tierpark und Charlottenstraße mit hohem Tempo unterwegs gewesen. Sie habe dann im Bereich eines Tunnels den Fahrstreifen wechseln wollen und dabei ein anderes Auto übersehen, das eine 43-Jährige fuhr.

Kurz hinter der Tunnelausfahrt sei es nach bisherigen Erkenntnissen zum Zusammenstoß gekommen, teilte die Polizei mit. Die Fahrzeuge seien gegen Trenngeländer der Fahrbahn und Ampelmasten geschleudert. Bei dem Zusammenstoß erlitten die 43-Jährige und ihre 24 Jahre alte Beifahrerin Kopfverletzungen. Sie kamen ins Krankenhaus.

Die 24 Jahre alte Autofahrerin kam in Polizeigewahrsam, dann aber wieder auf freien Fuß. Wegen des Verdachts auf Alkohol wurde ihr Blut entnommen.