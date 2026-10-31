In unserem Blaulicht-Newsblog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 31. Oktober. Wir berichten über Polizeieinsätze, Unfälle, Brände und weitere wichtige Ereignisse und halten Sie über neue Entwicklungen auf dem Laufenden.

Blaulicht-News aus der vergangenen Woche finden Sie hier.

BM mit Agenturmaterial