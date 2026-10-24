Prominenter Besuch im Döner-Imbiss: Der Nvidia-Chef Jensen Huang hat bei „Rüyam Gemüse Kebab“ in Berlin vorbeigeschaut. Der Imbiss teilte am Freitag mehrere Fotos auf Instagram. „Some days are just different“, schrieb das Team in seinem Beitrag. An manchen Tagen sei eben alles anders.

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Der besondere Gast habe das Team getroffen, den Chef begrüßt und eine kleine Nachricht an der Wand hinterlassen, heißt es in dem englischsprachigen Text. „Moments like this stay with us“ – solche Momente blieben in Erinnerung.

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Nvidia-Chef wegen Konferenz in Berlin

Jensen Huang steht als Chef des US-Chipherstellers Nvidia an der Spitze eines Unternehmens, dessen Prozessoren eine zentrale Rolle beim Boom der künstlichen Intelligenz spielen. Nvidia gehört zu den wichtigsten Unternehmen der weltweiten Technologiebranche.

Der Nvidia-Mitgründer und CEO Jensen Huang zählt zu den reichsten Menschen der Welt. © Getty Images | Sean Gallup

Der Nvidia-Chef war Anfang der Woche bei der KI-Konferenz Nvidia GTC Berlin und beim Investitionsgipfel der Bundesregierung zu Gast. Dabei ging es um den Ausbau künstlicher Intelligenz in Deutschland und um mögliche Investitionen und Kooperationen mit der Industrie. Huang traf unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und sprach über die Bedeutung von KI für die deutsche Wirtschaft.