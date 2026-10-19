Der Chef des US‑Chipkonzerns Nvidia, Jensen Huang, hat Deutschland bei einem Pressegespräch in London ungewöhnlich scharf kritisiert: „Offen gesagt schmerzt es mich mehr als alles andere, zu sehen, wie eines der technologisch fortschrittlichsten Länder bei der Technologie so weit zurückgefallen ist.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Jensen Huang has a message for Germany https://t.co/c3vMwMZNQ7 pic.twitter.com/F0OI1HMBWX — Rowland Manthorpe (@rowlsmanthorpe) 16. Oktober 2026

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Als mögliche Ursache nannte er: „Vielleicht ist es die europäische Art, alles zu sehr zu zerdenken.“ Deutschland habe zwar außerordentlich viele Talente, und sein Appell lautete schlicht: „Macht euch einfach an die Arbeit.“ Ein Videoclip dieser Aussagen verbreitet sich derzeit in sozialen Netzwerken.

Bundesregierung plant KI-Kooperation mit Nvidia für die Industrie

Die Bundesregierung plant eine Kooperation mit Nvidia, die Berichten des „Handelsblatt“ zufolge einen dreistelligen Millionenbetrag umfasst. Sie soll KI in der deutschen Industrie voranbringen, unter anderem mit KI-Modellen für Fabriken und Trainingssystemen für Roboter. Auch Unternehmen wie Siemens sollen sich beteiligen. Vorgestellt werden soll die Zusammenarbeit am 19. Oktober beim Investitionsgipfel „Invest in Germany“ in Berlin, wo Huang an der Seite von Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet wird.

aino