Am Freitagnachmittag ist es in Reinickendorf zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Wie ein Reporter von vor Ort gegenüber dieser Redaktion berichtet, soll ein schwarzer Pkw auf der Waldstraße zuerst mit einem anderen Auto kollidiert und anschließend frontal gegen eine Hauswand gefahren sein. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort.

Waldstraße gesperrt: Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz

Über den Grund, warum die Person die Kontrolle über den Wagen verlor, ist bisher nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an, teilte die Polizei auf X mit. In der Mitteilung hieß es zudem: „Gegen 14:20 Uhr ereignete sich in Reinickendorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer gegen eine Hauswand prallte. Der Fahrer wurde von unseren Kollegen noch am Unfallort reanimiert, verstarb jedoch kurz darauf im Rettungswagen.“ Über den Gesundheitszustand der Insassen des zweiten Fahrzeuges ist aktuell noch nichts bekannt.

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Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (ViZ) berichtete derweil, dass die Waldstraße zwischen Eichborndamm und Ollenhauerstraße am Nachmittag wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers gesperrt werden musste.