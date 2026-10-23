Kreuzberg: Zwei Männer schlagen Autofahrer an roter Ampel





Ein Streit im Straßenverkehr ist am Mittwoch in Kreuzberg eskaliert. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr an der Kreuzung Urbanstraße, Jahnstraße und Schönleinstraße. Ein 25 Jahre alter Autofahrer wartete dort an einer roten Ampel, als es zunächst zu einem verbalen Streit mit den Insassen eines anderen Wagens kam.

Anschließend stiegen zwei Männer im Alter von jeweils 20 Jahren aus dem Auto aus und gingen zu dem Fahrzeug des 25-Jährigen. Dort schlugen die beiden Verdächtigen mehrfach auf ihn ein. Einer von ihnen setzte außerdem Reizstoff ein.



Die Auseinandersetzung blieb nicht unbeobachtet: Zivilpolizisten befanden sich mit einem Dienstwagen unmittelbar hinter den beteiligten Fahrzeugen und wurden auf den Angriff aufmerksam. Sie nahmen die beiden 20-Jährigen noch am Ort des Geschehens fest. Bei einem der Männer stellten die Einsatzkräfte ein Reizstoffsprühgerät sicher.





Der 25-Jährige erlitt mehrere Hämatome im Gesicht sowie Reizungen der Augen und Atemwege. Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.





Einer der beiden Verdächtigen wurde zur Feststellung seiner Identität und für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht. Er kam später wieder frei. Auch der zweite Verdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).