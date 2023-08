BER: Viermal pro Woche von Berlin nach Peking

Berlin. Schon seit 15 Jahren verbindet die chinesische Fluggesellschaft Hainan Airlines mit einem Direktflug die Weltmetropolen Berlin und Peking. Seitdem wurden knapp 900.000 Fluggäste und über 56.000 Tonnen Fracht auf rund 4500 Flügen befördert – die meisten noch in der Zeit des Flughafens Tegel. Während der Corona-Pandemie verblieben die Maschinen zweieinhalb Jahre lang im Hangar. Seit einem Jahr darf wieder geflogen werden, der Flugplan wurde stufenweise aufgestockt.

Von nun an sind es wieder vier Flugzeuge pro Woche, die das BER-Rollfeld in Richtung Reich der Mitte verlassen, wie Flughafen und Airline am Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekanntgaben. „Wir freuen uns, unseren Fluggästen wieder ein Angebot an Flügen zwischen unseren Ländern anbieten zu können, das annähernd auf dem Level des Vor-Corona-Jahres 2019 liegt“, sagte Min Zhang, Berlin-Chef des Unternehmens. Hainan Airlines sei die „Brücke zwischen den beiden Hauptstädten“ und verbinde darüber hinaus Berlin über Peking mit vielen Zielen in China und in Asien. Dass die Flugverbindung zustande kam, liege unter anderem an den Olympischen Sommerspielen in Peking 2008 und an der Partnerschaft beider Hauptstädte. Maximal zehn Stunden dauere der Flug.

Gern würden BER und Hainan noch mehr Flüge anbieten. Dass dies nicht gehe, sei auch auf den russischen Krieg gegen die Ukraine und die Russland in der Folge auferlegten Sanktionen zurückzuführen. „Derzeit ist der russische Luftraum für die Lufthansa gesperrt. Die muss eine Südschleife fliegen, wenn sie Peking ansteuern will. Das ist natürlich aufwendiger und teurer“, erklärte BER-Geschäftsführerin Aletta von Massenbach. Bilaterale Abkommen zwischen China und Deutschlands würden jedoch Wettbewerbsgleichheit vorsehen. Die Hainan zur Verfügung stehende Anzahl von Flügen werde daher noch begrenzt – von deutscher Seite.

Hainan bedient die Strecke von Berlin nach Peking mit dem Airbus A 330.

Das deutsch-chinesische Fluggeschäft werde aber noch durch einen weiteren Umstand erschwert. „Es gibt massive Probleme bei der Visavergabe. Bis ein Chinese überhaupt nur einen Termin beim Konsulat für ein deutsches Visum erhält, vergehen drei Monate“, sagte Hainan-Manager-Oliver Lubich. Die meisten Reisenden, Lubich schätzt etwa 80 Prozent, seien Chinesen. „Es sind Geschäftsreisende oder Menschen, die ihre Verwandten in Europa besuchen wollen.“ Für sie seien die langen Wartezeiten nur schwer erträglich.

Service und Komfort mit Top-Bewertung

BER-Geschäftsführerin von Massenbach, die mit Geschäftspartner Min Zhang pflichtete ihm bei: „Die Beziehungen zwischen Ländern leben davon, dass Menschen einander begegnen können.“ Umgekehrt dauere es gerade einmal drei Tage, bis ein Deutscher eine Aufenthaltserlaubnis für China erhalte.

Zum Einsatz kommt der Airbus A 330, in den rund 290 Passagiere hineinpassen. Wie viele genau, hängt von der Ausfertigung und der Relation zwischen Business- und Economy-Klasse ab. Beide Partner, Flughafenleitung und Hainan-Management, betonen Komfort und Servicequalität an Bord der Maschinen. Tatsächlich gehört Hainan Airlines zu weltweit nur zehn Fluganbietern, die das britische Unternehmen Skytrax mit fünf Sternen bewertet (Topwert). Nach welchen Kriterien genau das Rating zustande kommt, ist jedoch nicht bekannt.

Hainan Airlines achtet auf schlankes Personal

Bekanntheit erlangte die chinesische Airline dafür im Juni. Mehrere deutsche Medien, darunter das ZDF, berichteten über strenge Aufnahmekriterien für Hainan-Flugbegleiterinnen. Diese müssten über einen Hochschulabschluss verfügen, dürften nicht älter als 27 Jahre alt sein – und ein gewisses Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße nicht überschreiten. Der Tenor: diskriminierender Schönheitswahn gegen Stewardessen. Dieselben Regeln gelten allerdings auch für die männlichen Flugbegleiter.

Hainan-Manager Oliver Lubich bestätigt das strenge Casting seiner Fluggesellschaft. Dass dieses in deutschen Medien so kritisch gewürdigt werde, führt er auch auf die aktuelle politische Atmosphäre zurück. „In China gelten andere kulturelle Gepflogenheiten. Auch ich persönlich reibe mich an manchen. Es ist aber der falsche Weg, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Dadurch reißt man mühsam Aufgebautes schnell wieder ein.“ Er habe während seiner gesamten Laufbahn als Manager bei Flugunternehmen aus Asien, Afrika und Südamerika gelernt: „Wenn wir vorankommen, auch Dinge verändern wollen, hilft nach meiner Erfahrung nur eines: reden, reden, reden.“