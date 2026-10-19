Wer nach Feierabend lieber ins Wasser statt aufs Sofa springt, bekommt in Berlin bald eine besondere Gelegenheit dazu. Bei der „Langen Nacht des Schwimmens“ am Freitag, 30. Oktober 2026, können Besucherinnen und Besucher in ausgewählten Bädern länger als gewöhnlich ihre Bahnen ziehen – teilweise bis zwei Uhr. Anlass ist der 30. Geburtstag der Bäder-Betriebe.

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„Freu dich auf verlängerte Öffnungszeiten und in einigen Bädern auf ein zusätzliches Sauna-Angebot“, teilten die Berliner Bäder-Betriebe mit. 15 Schwimmhallen und ein Freibad machen mit. Die Gäste zahlen den normalen Eintrittspreis. Und im Sommerbad Kreuzberg zahlen Badefreunde und Badefreundinnen an dem Tag sogar 20 Prozent weniger, wie die Berliner Bäder mitteilten.

Im Oktober noch im Freibad Bahnen ziehen

Denn: Während andere Freibäder längst im Winterschlaf sind, heißt es im Sommerbad Kreuzberg noch einmal: Badehose an und rein ins Vergnügen! Am letzten Saisontag werden die Öffnungszeiten extra bis 22 Uhr verlängert. „Genieße den Herbstabend ganz entspannt im Wasser oder in der Sauna!“, schrieben die Bäder-Betriebe. Für Letzteres stehen zwei Fass-Saunen bereit. Die beiden Saunen sollen mit unterschiedlichen Temperaturen für Entspannung nach dem Schwimmen sorgen. Eine ist auf 85 Grad, die andere auf 95 Grad Celsius aufgeheizt. Pro Sauna finden nach Angaben der Berliner Bäder-Betriebe jeweils zehn bis 15 Personen Platz.

Ein weiterer besonderer Veranstaltungsort ist an dem Abend die Traglufthalle des Kombibades Seestraße. In der für den Winter eingerichteten Halle über den Außenbecken soll es eine Lichtinstallation geben

Diese Berliner Bäder machen mit:

Kombibad Seestraße (Halle) bis 00:00 Uhr

Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park bis 00:00 Uhr + Sauna bis 22:00 Uhr

Kleine Schwimmhalle Wuhlheide bis 22:00 Uhr

Kombibad Gropiusstadt (Halle) bis 2:00 Uhr

Schwimmhalle Allendeviertel bis 2:00 Uhr

Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz bis 00:00 Uhr + Sauna

Schwimmhalle Sewanstraße bis 00:00 Uhr

Schwimmhalle Zingster Straße bis 00:00 Uhr

Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) bis 00:00 Uhr

Sommerbad Kreuzberg (Prinzenbad) bis 22:00 Uhr + Sauna

Stadtbad Charlottenburg – Alte Halle bis 2:00 Uhr

Stadtbad Lankwitz bis 2:00 Uhr

Stadtbad Neukölln bis 2:00 Uhr + Sauna

Stadtbad Schöneberg bis 2:00 Uhr

Stadtbad Tiergarten bis 2:00 Uhr

Stadtbad Wilmersdorf I bis 00:00 Uhr + ab 14:30 Uhr Sauna

Weitere Jubiläumsaktionen der Berliner Bäder-Betriebe