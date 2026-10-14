Im Sommerbad Kreuzberg können Besucherinnen und Besucher in diesem Herbst erstmals nicht nur schwimmen, sondern auch saunieren. Vom 14. bis zum 30. Oktober stehen auf dem Gelände des Prinzenbads zwei Fass-Saunen bereit. Das teilten die Berliner Bäder-Betriebe mit.

Die beiden Saunen sollen mit unterschiedlichen Temperaturen für Entspannung nach dem Schwimmen sorgen. Eine ist auf 85 Grad, die andere auf 95 Grad Celsius aufgeheizt. Pro Sauna finden nach Angaben der Berliner Bäder-Betriebe jeweils zehn bis 15 Personen Platz.

Prinzenbad noch geöffnet: Was die Sauna zusätzlich kostet

Wer das zusätzliche Angebot nutzen möchte, muss neben dem regulären Eintritt für das Sommerbad eine Saunakarte kaufen. Diese kostet nach Angaben der Berliner Bäder-Betriebe 11,50 Euro und ist am Eingang erhältlich.

Das Sauna-Angebot läuft vom 14. bis einschließlich 30. Oktober 2026. Geöffnet ist das Sommerbad Kreuzberg in diesem Zeitraum montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. An Samstagen und Sonntagen bleibt das Bad geschlossen.