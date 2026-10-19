Die neue Woche startet bei der Berliner S-Bahn mit Problemen. Wegen der Reparatur an Signalen an den Stationen Frankfurter Allee und Südkreuz kommt es aktuell auf den Linien S41, S42, S46, S47, S8 und S85 zu Verspätungen und Ausfällen.

Die Linien S41 und S42 fahren nur im 10-Minuten-Takt

Die Linie S47 fährt nur zwischen Spindlersfeld <> Tempelhof

Die Linie S85 fährt nur zwischen Flughafen BER <> Schöneweide. Fahrgäste sollen zwischen Schöneweide <> Bornholmer Straße die Linie S8 nutzen und zwischen Bornholmer Straße <> Frohnau die Linie S1.

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Die Störungen bestehen seit 4:48 Uhr. Die Reparaturarbeiten laufen. Wie lange sie andauern, teilte das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn nicht mit.