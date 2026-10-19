Auf der Ringbahn müssen sich Fahrgäste der Berliner S-Bahn in dieser und in der kommenden Woche erneut auf Einschränkungen einstellen. Auf verschiedenen Abschnitten werden Züge durch Busse ersetzt. Das teilte das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn auf seiner Homepage mit. Die Berliner Morgenpost gibt einen Überblick.
Ab Donnerstag: Halensee – Westend
Ab Donnerstag (22. Oktober, 4 Uhr) bis Freitag (23. Oktober, 21.45 Uhr) fahren wegen Brücken- und Kabelarbeiten keine Züge zwischen Halensee und Westend. Fahrgäste müssen in Ersatzbusse umsteigen.
Linienführung
- S41 fährt Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Halensee > Charlottenburg / 10-Minutentakt: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Halensee / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Donnerstag und Freitag 5 bis 21 Uhr: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Hermannstraße
- S42 fährt Charlottenburg > Halensee > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend
10-Minutentakt: Halensee > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Donnerstag und Freitag 5 bis 21 Uhr: Hermannstraße > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend
- S46 fährt Königs Wusterhausen <> Bundesplatz
Ab Freitag: Ausweitung der Ringbahnsperrung Südkreuz – Halensee – Westend
Ab Freitag (23. Oktober, 21.45 Uhr) wird die Unterbrechung auf diesem Ringbahnabschnitt dann ausgeweitet. Bis nächsten Montag (26. Oktober, 1.30 Uhr) gibt es dann keinen S-Bahnverkehr zwischen Südkreuz und Westend. Erneut müssen Fahrgäste auf Busse ausweichen und mehr Zeit einplanen.
Linienführung
- S41 fährt Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz im 10-Minutentakt / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Hermannstraße
- S42 fährt Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend im 10-Minutentakt / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Hermannstraße > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend
- S46 fährt Königs Wusterhausen <> Tempelhof / im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So: Königs Wusterhausen <> Hermannstraße
- S47 fährt Spindlersfeld <> Tempelhof / im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So: Spindlersfeld <> Schöneweide
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Ab nächstem Donnerstag: Westend – Beusselstraße
In der nächsten Woche geht die Ringbahnsperrung in Richtung Norden weiter. Ab Donnerstag (29. Oktober, 21.45 Uhr) bis Freitag (30. Oktober, 1.30 Uhr) ist der Abschnitt zwischen Westend und Beusselstraße wegen Gleisarbeiten (Schwellenauswechslung) dicht. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen verbindet dann die beiden Stationen.
Linienführung
- S41 fährt Beusselstraße > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend / 10-Minutentakt: Westhafen > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend
- S42 fährt Westend > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Beusselstraße / 10-Minutentakt: Westend > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westhafen
Ab nächstem Freitag: Schönhauser Allee – Landsberger Allee
Wegen Brückenarbeiten an der Dunckerstraße und Gleisarbeiten fahren ab Freitag (30.10., 21.45 Uhr) bis Montag (2.11, 1.30 Uhr) keine Züge zwischen Schönhauser Allee und Landsberger Allee. Fahrgäste müssen in Busse umsteigen.
Linienführung
- S41 fährt Frankfurter Allee > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen > Schönhauser Allee im 10-Minutentakt / Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Frankfurter Allee > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen im 5-/5-/10-Minutentakt
- S42 fährt Schönhauser Allee > Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Frankfurter Allee im 10-Minutentakt / Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Frankfurter Allee im 5-/5-/10-Minutentakt
- S8 fährt Grünau <> Treptower Park und Schönhauser Allee <> Birkenwerder
- S85 fährt Flughafen BER <> Treptower Park
JP/dw