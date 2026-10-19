Auf der Ringbahn müssen sich Fahrgäste der Berliner S-Bahn in dieser und in der kommenden Woche erneut auf Einschränkungen einstellen. Auf verschiedenen Abschnitten werden Züge durch Busse ersetzt. Das teilte das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn auf seiner Homepage mit. Die Berliner Morgenpost gibt einen Überblick.

Ab Donnerstag: Halensee – Westend

Ab Donnerstag (22. Oktober, 4 Uhr) bis Freitag (23. Oktober, 21.45 Uhr) fahren wegen Brücken- und Kabelarbeiten keine Züge zwischen Halensee und Westend. Fahrgäste müssen in Ersatzbusse umsteigen.

Linienführung

S41 fährt Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Halensee > Charlottenburg / 10-Minutentakt: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Halensee / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Donnerstag und Freitag 5 bis 21 Uhr: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Hermannstraße

fährt Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Halensee > Charlottenburg / 10-Minutentakt: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Halensee / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Donnerstag und Freitag 5 bis 21 Uhr: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Hermannstraße S42 fährt Charlottenburg > Halensee > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend

10-Minutentakt: Halensee > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Donnerstag und Freitag 5 bis 21 Uhr: Hermannstraße > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend

fährt Charlottenburg > Halensee > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend 10-Minutentakt: Halensee > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Donnerstag und Freitag 5 bis 21 Uhr: Hermannstraße > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend S46 fährt Königs Wusterhausen <> Bundesplatz

Ab Freitag: Ausweitung der Ringbahnsperrung Südkreuz – Halensee – Westend

Ab Freitag (23. Oktober, 21.45 Uhr) wird die Unterbrechung auf diesem Ringbahnabschnitt dann ausgeweitet. Bis nächsten Montag (26. Oktober, 1.30 Uhr) gibt es dann keinen S-Bahnverkehr zwischen Südkreuz und Westend. Erneut müssen Fahrgäste auf Busse ausweichen und mehr Zeit einplanen.

Linienführung

S41 fährt Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz im 10-Minutentakt / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Hermannstraße

fährt Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz im 10-Minutentakt / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Hermannstraße S42 fährt Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend im 10-Minutentakt / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Hermannstraße > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend

fährt Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend im 10-Minutentakt / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Hermannstraße > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend S46 fährt Königs Wusterhausen <> Tempelhof / im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So: Königs Wusterhausen <> Hermannstraße

fährt Königs Wusterhausen <> Tempelhof / im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So: Königs Wusterhausen <> Hermannstraße S47 fährt Spindlersfeld <> Tempelhof / im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So: Spindlersfeld <> Schöneweide

Ab nächstem Donnerstag: Westend – Beusselstraße

In der nächsten Woche geht die Ringbahnsperrung in Richtung Norden weiter. Ab Donnerstag (29. Oktober, 21.45 Uhr) bis Freitag (30. Oktober, 1.30 Uhr) ist der Abschnitt zwischen Westend und Beusselstraße wegen Gleisarbeiten (Schwellenauswechslung) dicht. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen verbindet dann die beiden Stationen.

Linienführung

S41 fährt Beusselstraße > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend / 10-Minutentakt: Westhafen > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend

fährt Beusselstraße > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend / 10-Minutentakt: Westhafen > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend S42 fährt Westend > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Beusselstraße / 10-Minutentakt: Westend > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westhafen

Ab nächstem Freitag: Schönhauser Allee – Landsberger Allee

Wegen Brückenarbeiten an der Dunckerstraße und Gleisarbeiten fahren ab Freitag (30.10., 21.45 Uhr) bis Montag (2.11, 1.30 Uhr) keine Züge zwischen Schönhauser Allee und Landsberger Allee. Fahrgäste müssen in Busse umsteigen.

Linienführung

S41 fährt Frankfurter Allee > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen > Schönhauser Allee im 10-Minutentakt / Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Frankfurter Allee > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen im 5-/5-/10-Minutentakt

fährt Frankfurter Allee > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen > Schönhauser Allee im 10-Minutentakt / Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Frankfurter Allee > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen im 5-/5-/10-Minutentakt S42 fährt Schönhauser Allee > Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Frankfurter Allee im 10-Minutentakt / Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Frankfurter Allee im 5-/5-/10-Minutentakt

fährt Schönhauser Allee > Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Frankfurter Allee im 10-Minutentakt / Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Frankfurter Allee im 5-/5-/10-Minutentakt S8 fährt Grünau <> Treptower Park und Schönhauser Allee <> Birkenwerder

fährt Grünau <> Treptower Park und Schönhauser Allee <> Birkenwerder S85 fährt Flughafen BER <> Treptower Park

JP/dw