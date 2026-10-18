In Berlin-Pankow ist am Samstagabend eine Frau Opfer eines Raubüberfalls geworden, berichtet die Polizei. Demnach klingelte ein bislang unbekannter Mann gegen 17.20 Uhr an der Wohnungstür einer 74-Jährigen in der Paracelsusstraße und gab sich als Postbote aus.

Gewalttat in Pankow: Täter stößt Frau zu Boden und fixiert sie auf dem Boden

Nachdem die Frau die Tür geöffnet hatte, soll der Mann die Frau ruckartig umgestoßen haben, sodass diese zu Boden fiel. Anschließend soll er die Rentnerin auf dem Boden fixiert und sie bedroht haben.

Montag bis Samstag Morgenpost der Chefredaktion Die ersten News des Tages – direkt von der Chefredaktion. Montag bis Samstag um 6:30 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Morgenpost der Chefredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Währenddessen verschafften sich zwei weitere Männer Zutritt zur Wohnung und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten die drei Männer. Die Frau klagte über Schmerzen im Nacken, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Direktion 1 (Nord).

rk