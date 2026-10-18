Die Berliner Feuerwehr musste am Sonntag gleich zu zwei Bränden ausrücken. Bei einem Kellerbrand in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus im Ortsteil Baumschulenweg gingen die Einsatzkräfte aufgrund der starken Rauchentwicklung zunächst von einer Vielzahl von Verletzten aus und alarmierten zahlreiche Kräfte nach.

Berliner Feuerwehr zu Brand in Charlottenburg alarmiert: Feuer in Restaurant ausgebrochen

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Insgesamt musste die Feuerwehr vor Ort 16 Personen betreuen und versorgen, eine leicht verletzte Person wurde in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt war die Feuerwehr mit 77 Kräften vor Ort. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die nun die Brandursachenermittlung übernimmt.

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Noch während des Einsatzes in Baumschulenweg erreichte die Feuerwehr eine Brandmeldung aus Charlottenburg. Dort brannte es in einem Restaurant in einem sechsgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Vier Personen wurden rettungsdienstlich gesichtet, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

rk