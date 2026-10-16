Wer vom Flughafen BER aus nach Asien oder Australien reisen will, hat künftig eine Option mehr: Die Fluggesellschaft Condor fliegt ab sofort täglich nonstop nach Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Das teilte der BER in einer Pressemitteilung mit. Die Flüge finden im Codeshare mit Etihad Airways statt. Das bedeutet: Beide Airlines führen die Flüge unter gemeinsamen Flugnummern durch und verkaufen die Tickets gemeinsam. Auf der Strecke kommt ein Airbus A320neo mit 180 Sitzplätzen zum Einsatz.

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Mit der neuen Langstreckenverbindung wächst das Streckenangebot am Hauptstadtflughafen um ein bedeutendes Drehkreuz zwischen Europa, Asien und Afrika. Passagiere können in Abu Dhabi ins Netz von Etihad umsteigen und von dort unter anderem nach Bangkok in Thailand, Sydney in Australien oder Hanoi in Vietnam weiterreisen. Condor und Etihad sprechen von nahtlosen Umsteigeverbindungen zwischen ihren Netzwerken.

Der Flugplan im Detail: Hinflug: Die Flüge starten täglich um 16:40 Uhr am BER und erreichen Abu Dhabi nach sechs Stunden und 20 Minuten Flugzeit um 1:00 Uhr am Folgetag. Rückflug: In der Gegenrichtung verlassen die Condor-Flugzeuge Abu Dhabi um 2:15 Uhr und landen nach sieben Stunden Flugzeit um 7:15 Uhr am BER. Hinflug mit Beginn des Winterflugplans: Ab BER geht es dann jeweils um 10:00 Uhr in Richtung Abu Dhabi, wo die Ankunft um 19:20 Uhr Ortszeit erfolgt. Rückflug mit Beginn des Winterflugplans: Reisende kommen bereits um 6:20 Uhr am BER an.

Flughafenchefin: Bessere Erreichbarkeit der Region

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, sieht in der Verbindung einen Gewinn für die gesamte Region. „Mit der Langstreckenverbindung nach Abu Dhabi wird die internationale Erreichbarkeit der Hauptstadtregion verbessert“, sagte sie. Über das Drehkreuz von Etihad seien zahlreiche zusätzliche Reise- und Geschäftsmöglichkeiten in Richtung Asien und Australien erschlossen. Davon profitierten sowohl die Menschen und Unternehmen in Berlin und Brandenburg als auch internationale Gäste.

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Condor: Langstreckennetz wächst

Für Condor ist Abu Dhabi eine weitere wichtige Destination im Langstreckennetz. „Gemeinsam mit unserem Codeshare-Partner Etihad Airways bieten wir unseren Gästen nicht nur einen attraktiven Direktflug nach Abu Dhabi, sondern auch nahtlose Anschlussverbindungen“, erklärte Condor-Verkaufschef (CCO) Dr. Pierre Dominique Prümm. Die Anschlüsse reichten zu zahlreichen Zielen in Asien, Australien und Afrika und eröffneten Möglichkeiten für Urlaubs- ebenso wie für Geschäftsreisen.

Etihad will Partnerschaft ausbauen

Auch die Fluggesellschaft aus den Emiraten zeigt sich zufrieden. „Unsere Streckennetze ergänzen sich ideal“, sagte Lena Havia, Vice President Alliances & Joint Ventures bei Etihad Airways. Fluggäste in Berlin hätten nun ganzjährig tägliche Flüge nach Abu Dhabi und bequeme Anschlüsse im gesamten Etihad-Netz. Die Partnerschaft wolle man gemeinsam weiter ausbauen.